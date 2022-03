El pronóstico optimista de Aníbal Fernández sobre el Frente de Todos

En relación a las internas que sacuden al Frente de Todos, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no van a provocar una ruptura de la alianza oficialista. "No le asigno valor a la tensión", manifestó.

"Con quienes le sugieren a Alberto Fernández romper, no pierdo el tiempo, porque el presidente jamás haría semejante cosa. Pueden llevarse bien o mal, no lo tengo que evaluar yo. Pero ninguno de los dos puede tener ganas de producir una ruptura de estas características que imposibilite una competencia por parte del peronismo", expresó Aníbal Fernández en declaraciones al canal C5N en relación a la disputa entre el mandatario y la vice, intensificada luego de la aprobación del acuerdo con el FMI.

En ese sentido, el funcionario prefirió no asignarle "valor a la tensión", y justificó: "Hay una fricción permanente en todas las estructuras políticas que tiene por delante responsabilidades tan altas como encontrarle solución a los problemas argentinos. Si hay que encontrar un mejor camino es probable que se suba de tono y se discuta. No me quita el sueño eso".

"No hay ninguna razón" para que se produzca la fractura definitiva del Frente de Todos, advirtió.

Asimismo, Fernández consideró que la pelea entre el kirchnerismo duro y el 'albertismo' se superará en las próximas semanas: "¿Cuál es la ventaja que puede sacar uno u otro de una discusión de esas características? Lo que está por delante son las cuestiones de fondo que les están pasando a los argentinos".

"Hay que trabajar para que si alguno tiene un bichito de esas características en su cabecita, sacárselo definitivamente. No va a suceder eso porque no es el peronismo. Hay que resolverlo más de la puerta para adentro que para afuera", remató.

De todos modos, Aníbal Fernández se mostró más alineado a la gestión de Alberto Fernández que a las acciones de La Cámpora: "Estoy convencido que hay elementos de sobra para mostrar cuánto hizo este presidente desde que comenzó la gestión, con pandemia, con lo que quieras ver. Más conflictos no pudo haber. Los resultados son positivos y se ven".

"Yo me siento al lado del presidente, veo un trabajo en serio de un tipo que se desgasta y se rompe todo para tratar de convertir lo que se encontró", resaltó.