La drástica decisión de Alberto Fernández en su lucha contra Cristina Fernández de Kirchner

No hay vuelta atrás. La ruptura entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es prácticamente un hecho consumado, y si bien todavía no fue "oficializada" porque aún quedan algunas expectativas sobre una recomposición de la alianza (aunque sea ficticia), en los próximos días se esperan movimientos en ambas partes que confirmen la separación.

"La pelea es un hecho. Cuanto más dirigentes pidan que ambos se reúnan para hacer la unidad, Cristina menos va a tener ganas de ceder. Lo que quieren los Kirchner, según los ministros y asesores más cercanos a Alberto Fernández, es la sumisión total. Por eso Alberto Fernández sale a decir que las decisiones las toma él y que no es un títere", expresó el periodista Nicolás Wiñazki en su programa W Ver y Rever, del canal TN.

Así hizo alusión a las recientes declaraciones del presidente en las que reconoció la interna en el Frente de Todos y su distanciamiento con la vicepresidenta. "Cuando me pidieron que me hiciera cargo de esto sabía que iba a tener que tomar decisiones y que me acompañen, y no me acompañaron. Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo. De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad", fueron las frases más destacadas.

En tanto, Wiñazki expresó que "según mi información, Alberto Fernández ha decidido que esto no será más así. Lo que viene ahora es Alberto contra Cristina Kirchner". Por ende, ya se esperan las primeras jugadas de ambas facciones: "El jueves La Cámpora se va a movilizar muy fuerte en el aniversario del Día de la Memoria. Al otro día, probablemente el FMI apruebe el acuerdo con la Argentina, lo que será un golpe para los Kirchner. Después, Alberto Fernández probablemente comience a tomar medidas y acciones políticas autónomas".

Otro dilema para el presidente es qué pasará con los ministros y funcionarios que responden directamente a Cristina y Máximo Kirchner, dado que muchos de ellos controlan importantes cajas presupuestarias que podrían utilizar en su contra de cara a las elecciones del próximo año.

"Si tuviera que apostar si Alberto Fernández va a echar a algún funcionario de La Cámpora, empezaría por tocar un organismo con una caja muy importante. Tal vez el primer funcionario que caiga es Pablo González, titular de YPF. Quizás en diez días la empiece a manejar gente de Alberto. Ahí empezará la guerra total", anticipó el comunicador.