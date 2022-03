El sombrío pronóstico de Martín Tetaz sobre la "guerra contra la inflación"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz aseguró que "no hay ninguna guerra contra la inflación, porque el Gobierno tiene un plan inflacionario".

En diálogo con radio Rivadavia, Tetaz advirtió que "por supuesto que hay riesgo" de que se produzca una hiperinflación por la aceleración de los precios y el deseo de la gente de "deshacerse de los pesos".

Respecto de la denominada "guerra contra la inflación", Tetaz expresó que "no hay ninguna guerra contra la inflación, porque el Gobierno tiene un plan inflacionario; es la única variable de ajuste en el acuerdo con el FMI, en el que no se fija una meta fija".

"Si anualizamos la inflación de febrero, estaría en 73 puntos porcentuales; y marzo sería peor. En el caso de alimentos, te daría el 130 por ciento anualizado", agregó Tetaz.

"Ninguna medida del Gobierno está destinada a atacar el problema de la inflación; esto es como si tuvieras un problema de salud y te prendo una macumba. Cada uno puede creer en lo que quiera, pero no es una solución al problema de salud que tenés. Acá pasa exactamente lo mismo", completó el diputado de Juntos por el Cambio.

"Escucho a algunos que se les hace agua la boca deseando que todo se vaya a la mierda; pero esta gente tiene que terminar su mandato en 2023, pagar todo el desastre de la gestión que hacen y se tienen que ir con una elección con el voto popular, como corresponde", agregó Tetaz.

"La última vez que se fue todo a la mierda, eso implicó que la pobreza saltara del 35% en 2001 al 60% en 2002, que saltara el desempleo al 12%; el deterioro en términos económicos fue dramático, y no se fueron todos: no se fue nadie y te pusieron un (Eduardo) Duhalde", recordó sobre el estallido de 2001.

Sobre los riesgos de que se produzca una hiperinflación, Tetaz aseguró: "Por supuesto que hay un riesgo. Estás en la Argentina; no estoy diciendo que va a haber una híper la semana que viene, quiero ser prudente. Pero la hiper en general es cuando la gente sale corriendo a deshacerse de los pesos que tiene en el bolsillo a lo que dé".

"Se suele considerar una hiper arriba de 100, pero en realidad una hiper es cuando el dinero quema en los bolsillos y la gente corre a deshacerse de la demanda de dinero, ésta se desploma y la gente quiere cosas; si puede ser un dólar es ideal, pero si no te dejan comprar dólares, comprás materiales de construcción, y si no te dejan, un auto. Y, si no hay más autos, dame latas de atún. Hubo una en 1989 y otra a fines de 1990", recordó Tetaz.