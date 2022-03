Alberto Fernández en llamas, le marcó la cancha al kirchnerismo: "El que toma las decisiones soy yo"

El presidente Alberto Fernández defendió la unidad del Frente de Todos como una condición necesaria para que "no vuelvan a gobernar los que gobernaban" pero dijo que al mismo tiempo es insuficiente. En este sentido, admitió que existen miradas diferentes sobre distintos puntos y subrayó que él escucha a todos los integrantes de la coalición de Gobierno, pero que al final del camino el presidente es el que debe tomar las decisiones. Con esa expresión le puso un límite a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"La unidad es absolutamente necesaria pero es evidente que no tenemos miradas parecidas en algunas cosas. También es evidente que cuando me eligieron a cargo de esto iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen pero en algunas no me acompañaron", deslizó en diálogo con El Destape Radio.

Luego redobló la apuesta y dijo que no pueden darse el lujo de desunirse "por narcisismo, egoísmo o política".

"De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. No me importa que esto lleve a que los diarios me digan títere. No soy títere de nadie. Estoy de acuerdo con mis convicciones. Y mi convicción es que la unidad es necesaria", manifestó pero dejó claro que al mismo tiempo el kirchnerismo debe comprender que como presidente a él le corresponde tomar decisiones.

"Yo escucho a todos. Pero el que tiene que tomar las decisiones soy yo y eso hay que entenderlo. Así funciona la república en Argentina", esgrimió. "Valoro todo, a Máximo, Cristina y Massa. Lo que digo no va en detrimento de nadie. Lo que digo es como funciona un Gobierno. No existen las presidencias colegiadas. Puedo escuchar a todos pero las decisiones las tomo yo", agregó de forma tajante.

En este sentido, afirmó que su forma de pensar ha sido siempre la misma incluso cuando estaban formando el Frente de Todos sin saber que sería el candidato. "Por febrero del 2018 después de una reunión dije que tenemos que entender que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede. Sigo creyendo lo mismo", remarcó.

"No se puede sin nadie. Ahora no se puede sin nadie. Nadie sobra. La elección del 2021 nos obliga a pensar así. Nadie está de más. De mi parte solo van a encontrar voluntad de seguir trabajando juntos", aseveró.

"Hay opiniones diferentes. Tenemos posicionamientos en materia política internacional diferentes. Acabamos de vivir una votación con opiniones diferentes y pasó. Ya está. No hay una caza de brujas porque votaron de otro modo. Ese no es el problema. El problema es que sube la inflación y a los argentinos el sueldo le rinde menos. Podemos tener miradas diferentes pero todos tenemos que apuntar a arreglar eso", finalizó en diálogo con el periodista Roberto Navarro.