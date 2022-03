Un viejo conocido se ofrece a mediar en el conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

No es un secreto que la relación personal entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner está quebrada. Esto genera preocupación dentro del Frente de Todos y varios actores están intentando tender puentes para acercar posiciones. En esa sintonía se mostró el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien defendió la figura del presidente pero intentó subrayar la "vocación patriótica" de Cristina.

"No me preocupa que no estemos todos de acuerdo, por eso hay lugares para debatir, un gabinete que este compuesto por estúpidos no esta bueno, tiene que haber hombres y mujeres que debatan", expresó en diálogo con Radio 10.

"Yo fui ministro de Cristina Fernández de Kirchner de toda una gestión y creo conocer la vocación patriótica. Pero tienen que encontrarle la vuelta entre ellos", sostuvo el funcionario al tiempo que destacó la importancia de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional. "No había otra manera de salir de esta situación que acordando con el FMI, le pese a quien le pese", expresó.

"Para todos aquellos que tenían otra manera de salir de esta situación, nos la hubieran contado, pero nadie dijo nada", manifestó Aníbal Fernández tratando de dejar de lado la polémica y argumentó que el presidente "tiene puesta la cabeza en que todos los argentinos este bien".

"Una vez que se discutió todo lo que se tenia que discutir, Alberto Fernández es quien toma las decisiones", expresó Aníbal.

Por otro lado defendió la figura del ministro de Economía Martín Guzmán pero dejó claro que solo el presidente puede decidir si es necesario renovar su equipo de trabajo. "Cambiamos ideas con Martín Guzmán y creo que tiene la cabeza bien puesta y las ideas claras hacia donde ir. Si el presidente quiere hacer cambios en el gabinete, debe tomar decisiones según lo que ve", finalizó y dijo que "ir contra el Presidente no tiene sentido en absoluto".