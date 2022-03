Larreta, el "abanderado de Ucrania" y los movimientos que inquietan en el Gobierno porteño

Arrancamos en este encuentro semanal sobre las noticias de la Ciudad de Buenos Aires. En la primera entrega: la “ucranización” de Larreta, los secretos del inicio de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, la suma y resta de Straface, el ministro con dos jefes de Gabinete y la legisladora radical con problemas en redes sociales. Cerramos con una yapa enigmática.

Horacio Rodríguez Larreta se metió de lleno en la guerra entre Rusia y Ucrania, acaso como una buena forma de diferencia del kirchnerismo y, a la vez, alinearse con los sectores más duros de Juntos por el Cambio. Se vio la semana pasada con el Obelisco con los colores de la bandera ucraniana y una carta que firmó el jefe de Gobierno contra Vladimir Putin.

Con discurso nacionalizado, el secretario General porteño, Fernando Straface es quien aconseja a Larreta en esta materia, aunque el jefe comunal también escucha otras voces como la del peronista Mariano Caucino, exembajador macrista.

Straface viene de sumar y restar: elogia en privado a su flamante subsecretaria de Relaciones Institucionales, la exdiputada Carmen Polledo, pero aún guarda cierta desazón con la salida de Florencia Romano, exsubsecretaria de Gobierno Abierto, quien emigró hacia la Legislatura porteña de la mano de Emmanuel Ferrario, el vicejefe porteño. Romano fue una pieza clave para Emilio Monzó en su paso como titular de la Cámara de Diputados cuatro años y el secretario General la llevó a fines de 2019 bajo su ala. Por su lado, con Polledo armaron juntos una agenda vinculada al mundo del tercer sector y de las empresas. Entre ellas, las norteamericanas.

Con todo, Straface, quien guarda una relación privilegiada con Larreta (uno de los pocos que lo considera “amigo”), es el referente en materia internacional y uno de los consejeros dilectos del jefe comunal. Ese rol se mantuvo a pesar de la ajetreada campaña de 2021 donde mantuvo una fuerte tensión con María Eugenia Vidal, Paula Olivetto (de la Coalición Cívica) y el indomable Emiliano Yacobitti, uno de los radicales más poderosos de la Ciudad.

Volviendo a las consecuencias porteñas del conflicto internacional, la “ucranización” larretista se pudo ver también en la apertura de sesiones ordinarias donde el jefe de Gobierno pronunció un medido discurso ante un clima ameno. Ferrario preparó el terreno semanas antes: un diálogo uno a uno con los jefes de todos los bloques – incluida la izquierda y el revoltoso Frente de Todos que conduce Claudio Ferreño, cuyo único pergamino político es su amistad con Alberto Fernández desde la infancia -. El FdT igualmente mostró su reclamo por la presunta falta de vacantes pero al menos no hubo gritos descontrolados como en otros inicios de sesiones ordinarias.

La noche anterior al 1 de marzo, fue el diputado Juan Pablo Arenaza, el armador de Patricia Bullrich en la Ciudad, quien le deslizó la idea a Ferrario de poner una bandera ucraniana en el recinto. En el intercambio surgió llevar carteles con la frase “Estamos con Ucrania” que sostuvo Larreta y que inundaron el ala izquierda del recinto donde se ubica la bancada Vamos Juntos que comanda Diego García Vilas.

Al convite acudieron prácticamente todos los ministros porteños, citados por la mañana, para acompañar a su jefe. La presencia debutante de Jorge Macri fue una de las características del encuentro, así como las ausencias de Soledad Acuña (Educación) y de la resistida María Migliore (Desarrollo Humano), quien sigue pujando por ser la referente nacional en materia social del larretismo. Aunque ya la acotaron en el propio larretismo: para el conurbano bonaerense se prepara un plan que no la incluye. Y en lo nacional ya vienen trabajando el ex vicejefe nacional, el empresario Mario Quintana (íntimo amigo de Larreta desde que estudiaron juntos 20 años atrás) junto al ex secretario de Integración Urbana Sebastián Welisiejko, más conocido como “Weli”.

Dentro del elenco de la Ciudad hace un mes se dio una curiosa situación: el ministro de Desarrollo Económico, el radical José Luis Giusti, presentó antes sus subsecretarios a dos jefes de gabinete a la vez. Ninguno de los funcionarios que secundan a Giusti pudo entender a quién debía reportar. Es que presentó juntos al radical Hernán Rossi, ex legislador y al ex secretario de Seguridad, Juan Pablo Sassano.

Rossi proviene de la cuna de la UCR porteña, no pudo ser legislador nuevamente ya que está distanciado de Martín Lousteau (las versiones sobre la pelea hablan de una diferencia en la rendición de fondos de campaña pero cerca de Rossi lo niegan a rajatabla).

Por su lado, Sassano fue echado de la cartera de Seguridad y recaló con Giusti, quien lo adoptó tras trabajar con él en esa área durante el primer mandato de Larreta.

Así, los primeros días del anuncio ambos habían colocado en sus redes sociales “jefe de gabinete” del ministerio de Desarrollo Económico hasta que Sassano decidió sacar ese mote. Hasta ese día en el ministerio nadie entendió a quién había empoderado Giusti. Incluso alguno extrañó a Victoria “Vicky” Hassan, quien tuvo ese lugar hasta que a fin del año pasado desembarcó en la secretaria de Medios a cargo del “Negro” Coelho para colaborar en la comunicación interna y en la campaña nacional de Larreta.

Hablando de redes sociales, el Instagram de la flamante legisladora radical Inés Parry comenzó a funcionar de manera consistente cuando fue elegida por Daniel “el Tano” Angelici como candidata a legisladora, detrás de Ferrario, quien encabezó la boleta este año. Inés Parry.

De perfil bajo, Parry no pudo mostrar mucha destreza con el teléfono celular: ahondan las selfies donde su cabeza queda cortada cuan primeriza con la tecnología. Siempre con una sonrisa. Pero que muchas veces no se alcanza a ver. En sus últimos posteos abundan fotos de tragos de todo tipo, quizá cansada de selfies. Por suerte en la campaña hubo fotógrafos profesionales.

Terminamos este primer café de la Ciudad con un enigmático: ¿quién es el exfuncionario que se quedó esperando sentado en un sillón afuera de la oficina de Gerardo Morales, titular de la UCR y gobernador jujeño, antes de una reunión clave con Larreta en la casa de Jujuy en Capital Federal? Ayuda: le fascinan los videos autoreferenciales en redes sociales.

