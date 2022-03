Vialidad puso fecha para licitar la obra que generó una controversia con Maipú

Luego de la fuerte cruce entre el gobernador Rodolfo Suarez y al intendente de Maipú, Matías Stevanato, por el anuncio de una obra en ese departamento, el Gobierno de Mendoza puso fecha a la licitación de la reconstrucción de una parte de la Ruta Provincial 14, en la localidad maipucina de Barrancas.

El último miércoles, el mandatario provincial anunció a través de Twitter que se avanzaría con esta obra vial. La reacción del jefe comunal peronista no se hizo esperar y utilizó la misma red social para acusar al Gobierno provincial de haber prometido en reiteradas oportunidades la remodelación de esta ruta y nunca haberla concretado.

Se trata de la construcción de una nueva carpeta asfáltica en una extensión de 6 kilómetros en la arteria que cruza un importante zona productiva del departamento del Gran Mendoza. La licitación se desarrollará el jueves 31 de marzo en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad.

Justamente la extensión de la obra era uno de los aspectos que había sido objetado por el intendente peronista. "¡Celebramos su promesa Gobernador! Consulta: ¿se incluirán los 16 km que están destruidos o será un pequeño tramo de 6km? Si solo son 6 km, sería una nueva falta de respeto a los maipucinos, porque su partido ya prometió la totalidad de la ruta en las campañas del 2017, 19 y 21", expresó irónicamente y reclamando que la refacción sea integral.

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que esta convocatoria consiste en la primera etapa de la reconstrucción de un eje que es esencial para un amplio sector productivo, donde se ubican bodegas de renombre, yacimientos petroleros y empresas de extracción de áridos, que conviven junto al resto de las actividades económicas y sociales ubicadas en la margen sur del río Mendoza, dentro de la conexión interdepartamental Maipú-San Martín.

De acuerdo con los censos realizados por Vialidad Provincial, la Ruta 14 cuenta con un tránsito medio diario anual que supera los 4.500 vehículos, conformado 30 % por transportes de carga pesada.

El presupuesto oficial para la realización de los trabajos está compuesto por una propuesta básica de $ 353.400.000 y una variante obligatoria de $ 335.730.000. En tanto, el plazo de ejecución de la obra será de 8 meses.

Tras el reciente anuncio de la fecha de la licitación, hubo una nueva reacción del peronismo maipucino. El actual diputado nacional y ex intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, volvió a poner en tela de juicio el cumplimiento de la reconstrucción de la ruta. "Ojalá que esta primera etapa de la Ruta 14 -Carril Barrancas- no sea la última. Los maupucinos esperamos esta obra desde hace tiempo. Ya pasaron 6 años de promesas de la provincia, pero como siempre Maipú no es prioridad para este Gobierno. Lamentable", expresó.