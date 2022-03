Cumbre secreta entre Horacio Rodríguez Larreta y Emilio Monzó: la estrategia para 2023

Emilio Monzó le dejó una inquietante certeza a Horacio Rodríguez Larreta: no tendrá exclusividad, al menos durante este año, para el armado de su candidatura presidencial. El ex titular de la Cámara de Diputados y el jefe de Gobierno porteño se juntaron a almorzar el martes en un restaurante de Recoleta y no hubo demasiados avances para sumarlo al armado nacional que impulsa Larreta de cara a las presidenciales del 2023, tarea que por ahora recae en Diego Santilli.

Monzó no termina de digerir lo que denomina la lógica "radial" del armado de Larreta. Hace alusión a la sobre oferta de dirigentes porteños que impulsa el jefe de Gobierno porteño en su armado presidencial. En las PASO del año pasado, Monzó enfrentó a Santilli en provincia de Buenos Aires a través de la candidatura del radical Facundo Manes, boleta a la que se sumaron otros peronistas como Joaquín de la Torre. Ese sector, junto a intendentes del PRO, resistieron el desembarco de Santilli de la Capital Federal a la provincia de Buenos Aires, pleito que aún no está saldado pese a que el ex vicejefe de gobierno porteño no parece tener competencia para ser el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Juntos.

Monzó es un dirigente que construye de manera estratégica en términos políticos. Por eso en la reunión cara a cara con Larreta le planteó que seguirá como articulador de los principales presidenciables de Juntos por el Cambio y que no está dispuesto, al menos por ahora, a trabajar de manera exclusiva para su campaña 2023. Por eso el peronista de Carlos Tejedor no sólo mantiene un canal de diálogo abierto con Larreta. También se reúne con Patricia Bullrich, principal competidora de Larreta por la candidatura presidencial del PRO, y con radicales como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Facundo Manes y Martín Lousteau. Es lo que Monzó denomina el "scrum" del centro.

Larreta no se inmuta ante la indefinición de Monzó y sigue adelante con su armado. Consciente del peso territorial de la provincia de Buenos Aires en el padrón electoral, avanza con Santilli en recorridas por el conurbano y también por el interior bonaerense. Este semana el jefe de gobierno porteño estuvo en La Matanza. Y ayer Santilli visitó Trenque Lauquen y aseguró: “Hay que bajar impuestos y hacer que los productores sigan invirtiendo”. El diputado nacional de Juntos por el Cambio aseguró que la decisión de la coalición opositora de votar en conjunto a favor del acuerdo con el FMI fue una demostración de que el espacio está “más unido que nunca” y que “se está preparando para gobernar”.

Después de su visita a Carlos Casares, Santilli viajó este viernes a Trenque Lauquen, donde conversó con vecinos y comerciantes de la zona sobre sus principales preocupaciones, entre las que se destacó la necesidad de bajar impuestos y generar condiciones favorables para el empleo. “La oposición ha demostrado ya en Diputados y ahora en el Senado que se está preparando para gobernar, que estamos trabajando más unidos que nunca y esa es también una reflexión que tiene que tomar el oficialismo”, aseguró.

En ese sentido, explicó: “Hay que laburar, bajar impuestos y hacer que los productores que producen, arriesgan y ponen el cuerpo vuelvan a su lugar de origen y sigan invirtiendo. El oficialismo tiene que entender que la oposición se está preparando, que está unida, y que los matices hacen a la diversidad y al crecimiento de nuestro espacio”.