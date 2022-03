Rodolfo Walsh y el atentado que nadie quiere recordar

Ceferino Reato, periodista, politólogo y escritor habló sobre su libro "Masacre en el comedor, la bomba de Montoneros". Dijo que fue el segundo atentado más grande de Argentina pero que está en el olvido, a su entender, porque se busca preservar la figura "inmaculada" de Rodolfo Walsh.

"La gente mayor de 55 años sí lo recuerda, pero los otros, que son la inmensa mayoría, no. Eso quiere decir muchas cosas", comenzó diciendo Reato al referirse al atentado que se dio con la explosión de una bomba vietnamita en el comedor de la Policía Federal, en la hora del almuerzo, y que dejó 23 muertos y 110 heridos".

Aquel fue el segundo mayor atentado de Argentina y el más sangriento de los 70'. Haciendo un lamentable ranking, el peor atentado en el país fue contra la AMIA, en el 94; el segundo este, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y el tercero el de la embajada de Israel, que causó 22 muertos.

"Llama la atención por qué nunca se escribió un libro, por qué la Justicia nunca lo investigó, por qué nadie lo recuerda, por qué no hay ni sola placa en toda la ciudad", comentó Reato en el aire de MDZ Radio. "Y los periodistas creemos que si algo no se comenta es porque es importante", completó para justificar su investigación al respecto.

Desde su punto de vista, el escritor mencionó que "esta ausencia tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente me parece que en el relato hegemónico sobre los 70' es el que privilegia la acción de las guerrillas reconvertidas en militantes o jóvenes idealistas. Y este es un acto terrorista que no puede haber sido causado por esos jóvenes que estarían en el altar de los buenos, según dice la bibliografía predominante sobre los 70'".

¿En este altar está Rodolfo Walsh?, se le consultó a Reato. "Claro, porque Rodolfo Walsh, que fue gran periodista y gran escritor, también fue un combatiente y era la persona clave en el aparato de inteligencia de Montoneros, que realizó este atentado. Tenía, como todos los grupos armados, un aparato de inteligencia que identifica los blancos, analizaba las condiciones geográficas donde se haría una operación y las condiciones del clima", respondió.

"Rodolfo Walsh era la persona clave. Ya tenía prestigio como escritor y periodista, tenía más edad que los jóvenes montoneros, 49/50 años, y una gran habilidad para las tareas de inteligencia, por ejemplo para la captura y la decodificación de los mensajes de los móviles policiales. Hacía muchas tareas en el ámbito de inteligencia de informaciones de Montoneros. Una de ellas era coordinar la acción de los jóvenes montoneros infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tenían gente en el Ejército, en la Marina, en la Aeronáutica y también en la Policía Federal. Uno de estos agentes, de 21 años, de apellido Salgado, es el que coloca la bomba en el comedor, todo por instrucción de Rodolfo Walsh", siguió contando.

Reato aseguró que todo lo que expresa en su libro y cuenta en No Tan Millennials, "está totalmente probado, lo que pasa es que en las numerosas biografías de Rodolfo Walsh no aparecen los años en Montoneros. Y hoy él es un santo para los periodistas y para los intelectuales en general".

Pero además, Reato comentó que, por ejemplo, en medios como Clarín, TN y Canal 13, "a mi ahora me está costando que hablen de este libro, algo que no me cuesta en otros lados. Me parece que es porque aún hay un culto muy grande a la figura de Rodolfo Walsh, que no puede ser inmaculada, lo cual es absurdo porque el fue un combatiente convencido, estaba orgulloso de serlo, como reconoce su hija Patricia Walsh".

"Además, lo hizo bien, porque esto fue una operación de inteligencia de excelencia", finalizó el entrevistado.