La tajante frase de Sergio Massa para criticar las internas en el Frente de Todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, habló sobre las internas en el Frente de Todos y criticó particularmente a los "machos del off the récord" que hablan en nombre de Alberto Fernández "sin poner la cara". Además reconoció que existen "diferencias" en la alianza oficialista respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero aseguró que el frente "no se quebró".

"Parte del problema más serio que tiene la política argentina es que lava sus trapitos al sol en lugar de lavarlos puertas adentro. Yo, por ejemplo, veo notas que citan en off a personas que hablan en nombre del Presidente. Después hablo con Alberto y él me dice ‘no, yo no pienso esto’”, explicó Sergio Massa en declaraciones al programa A dos voces, del canal TN.

En ese sentido, el titular de la cámara baja aseguró que hay "mucho machos del off the récord que no tienen la valentía de plantear las diferencias" del bloque en voz alta, y añadió: "Para mi, tenemos que sentarnos en una mesa puertas adentro, definir cuáles son los significantes y factores sobre los cuales vamos a fundar el desarrollo de la Argentina".

Por otro lado, Massa se refirió a las diferencias de criterios que hay en el oficialismo sobre el proyecto de ley del acuerdo con el FMI, que ya obtuvo media sanción en Diputados y buscará aprobarse hoy en el Senado: "Nosotros somos una coalición de Gobierno y no en todos los temas pensamos igual. Ni con Alberto (Fernández) ni con Cristina (Fernández de Kirchner) ni con distintos sectores".

"Pensamos distinto en cómo resolver el problema pero tenemos claro quien generó el problema", sintetizó en alusión a la administración de Mauricio Macri, que arregló el préstamo con el FMI en 2018.

Por ende, el líder del Frente Renovador consideró que "más allá de eso, ahora más que nunca, tenemos que poner especial esfuerzo en atender las dos restricciones enormes, las dos jorobas de camello que tenemos, que son la deuda con los acreedores privados y la deuda con los multilaterales".