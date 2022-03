Massa, el puente entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto que gana centralidad en el FdT

Alberto Fernández atornilló a Sergio Massa como uno de sus principales escuderos y garantes de diálogo dentro del Gobierno nacional. No sólo como puente con la oposición donde tiene terminales directas como Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR). El titular de la Cámara de Diputados logró sumar los votos de Juntos para el Cambio para blindar el acuerdo con el FMI en Diputados pero también hace un trabajo interno, casi invisible, para mantener la cohesión del Frente de Todos luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de bloque. Habla con Cristina Fernández de Kirchner y también con el jefe de La Cámpora para que, más allá de las disidencias al interior del oficialismo, no escale el conflicto en el Frente de Todos.

Multitasking e hiperactivo, Massa habla más de lo que trasciende con Máximo Kirchner. Juntos formaban, antes de la renuncia del hijo de la vicepresidenta, la principal viga de gobernabilidad del gobierno nacional a través de acuerdo parlamentarios con la oposición. Ahora el exalcalde de Tigre absorbe esa tarea en soledad y es el canal de diálogo más importante que tiene la Casa Rosada con Juntos por el Cambio. Los resultados quedaron a la vista con la aprobación del acuerdo con el FMI que incluyó los votos del PRO, la UCR y a Coalición Cívica. En paralelo, Massa desplegó un operativo de control de daños para que la disidencia de La Cámpora no arrastrase al resto del bloque oficialista. La misión fue exitosa y permitió que Máximo Kirchner exprese sus diferencias sin romper el Frente de Todos.

El titular de la Cámara Baja intenta predicar con el ejemplo: "Así como no nos señalaron con el dedo a nosotros en el Frente Renovador por rechazar la reelección indefinida de los intendentes, tampoco podemos estigmatizar a un sector de nuestro frente por no apoyar el acuerdo con el Fondo". El mantra de Massa resuena en los pasillos de Diputados y, por ahora, mantiene unido al oficialismo. La semana pasada, ida y vuela del Congreso a Casa Rosada, Massa logró encajar a Martín Guzmán en el nuevo texto de la ley que se aprobó en la madrugada del viernes. Tuvo que conciliar los intereses divergentes no sólo dentro del Frente de Todos sino también tejer un equilibrio interno en Juntos por el Cambio para lograr el voto monolítico de la principal coalición opositora a favor del acuerdo. Todo con línea directa hacia Washington vía la embajada de Estados Unidos y los contactos propios que tiene en el Departamento de Estado. Consiguió que con apenas 77 votos de su propia fuerza que el Gobierno aprobara con más de 200 votos la ley más difícil desde la llegada del FdT al poder.

Ahora, el exjefe de Gabinete sondea un acuerdo legislativo con Juntos en Diputados para blindar la gobernabilidad de Alberto Fernández hasta el final de su mandato. Aliados le sobran. Gerardo Morales, que fue colgado de la boleta presidencial de Massa en 2015, además de la de Macri, aseguró esta semana que Massa "apuesta a que le vaya bien al país, pero los irracionales tironean". Y agregó: "Massa tuvo un rol central porque ha sido el articulador del diálogo y es, inclusive, el que propuso el 80% del texto de la ley". El dato no es menor. Se trata de un gobernador opositor y además del presidente de la UCR a nivel nacional.

Luego de la aprobación del acuerdo con el FMI, Massa añadió que "así como construimos un gran acuerdo para empezar a resolver este problema, tenemos que construir un gran acuerdo para construir leyes". "Promover la construcción con la ley que está pendiente, que va a generar 140 mil empleos nuevos, promover la ley de agroindustria que generará incentivos para aumentar un 40 % nuestras exportaciones. Y promover la economía tecnológica que es la que permite venderle al mundo el talento y el trabajo de nuestros jóvenes. En síntesis: vender trabajo argentino al mundo", abundó. Sobre el alza de los precios el legislador estimó que existe "la obligación de resolver el problema inflacionario" y enfatizó que "ya no puede haber más excusas" para ello.

El Frente de Todos ingresa así en un nuevo formato. Con Massa como garante del diálogo y la gobernabilidad ocupando un rol clave incluso por encima de la tarea que desarrolla Juan Manzur, uno de los señalados para dejar la jefatura de gabinete en caso de que exista algo así como un relanzamiento del gobierno. Al tigrense se suma Axel Kicillof, otro que entró en la sintonía zen del massismo desde que su gabinete fue intervenido por Máximo Kirchner vía Martín Insaurralde.



La obra forma parte de la renovación de las 22 estaciones de esta línea ferroviaria, comenzada en marzo de 2018 con una inversión prevista de 2.200 millones de pesos, de las cuales 18 ya fueron concluidas (16 por parte del actual Gobierno nacional).

Después del reacondicionamiento de Carapachay y Ciudad Universitaria, ejecutadas en 2019, en el año 2020 fueron inauguradas las estaciones de Retiro, Villa Rosa, Don Torcuato, Boulogne Sur Mer, Aristóbulo del Valle y Florida, y el año pasado Padilla, Villa Adelina, Los Polvorines, Villa de Mayo, Sourdeaux, Pablo Nogués, Munro, Del Viso y Montes. El plan de modernización del transporte ferroviario de pasajeros contempla, a través de convenios con 29 municipios del AMBA, la generación de aproximadamente 16 mil puestos de trabajo y una inversión total de más de 274 mil millones de pesos, la construcción de 27 pasos bajo nivel, 11 pasos a nivel, 15 puentes modulares en la línea Sarmiento, dos nuevos viaductos viales, un viaducto ferroviario, ocho estaciones nuevas y la renovación de vías y señalamiento en dos líneas. También incluye la mejora de 112 estaciones y obras de señalamiento en las líneas Belgrano Norte, San Martín, Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur y Roca.