Victoria Tolosa Paz chicaneó a la oposición por la deuda con el FMI

La diputada del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz cuestionó hoy a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) por no reconocer que "se equivocaron" al tomar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que se trata de una deuda que no es "hija del déficit, sino de la fuga" de capitales.

"En el recinto se escucharon voces que apoyaron el acuerdo, pero lo que la Argentina realmente tiene que saber que es que la deuda de la Argentina la tomó Mauricio Macri", dijo la legisladora en declaraciones a radio Nacional Rock.

Al referirse al proyecto de acuerdo con el FMI que aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados, Tolosa Paz subrayó que se trata de "una deuda no hija del déficit, sino hija de la fuga", al advertir que "el sistema que se implementó en esos años fue un sistema totalmente diseñado para la timba financiera, y para la enorme rentabilidad de ganancias extraordinaria para quienes fugaron esos capitales".

En ese sentido, opinó que la oposición "eso no lo quiere reconocer, lo cual hace que pensemos que, para adelante, si tienen la oportunidad de volver a gobernar, van a aplicar las mismas recetas".

"Uno no encuentra una oposición que dice 'nos equivocamos con este sistema financiero en una Argentina que tiene profundas desigualdades, no le hace bien, genera más pobreza, más desigualdad'; ellos siguen negando lo ocurrido y están de acuerdo con la timba financiera como un mecanismo económico probado que si genera más desigualdad o pobreza, bueno, a ellos no les preocupa", aseveró.

Martín Guzmán explicó detalles del acuerdo ante legisladores, antes de la aprobación del proyecto en Diputados.

Asimismo, Tolosa Paz planteó que "el día que se aprobó el acuerdo empezó a ganar la Argentina".

"Uno cuando gobierna tiene que gobernar sobre la coyuntura que tiene, Macri tomó una deuda infame, ilegitima e ilegal y Alberto Fernández discutió dos años con el FMI, no porque los adore sino porque sabe que no hay opción, tal cual lo supo con Néstor Kirchner cuando financió la deuda, acordó, pagó y en 2006 logró la plena soberanía de un país que no le gusta convivir con el Fondo", reseñó.

Para Tolosa Paz, el presidente "está haciendo lo mismo en un contexto diferente, con un monto diferente y con una oposición que no reconoce que la deuda es hija de la fuga".