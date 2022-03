Patricia Bullrich fulminó a Cristina Fernández de Kirchner por su polémico video

La titular del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de los incidentes con piedrazos que destruyeron a su despacho durante la protesta del jueves pasado contra el acuerdo con el FMI frente al Congreso, al acusarla de "justificar la violencia" en los últimos años y "avalar" todos los hechos violentos "en contra de las democracias".

"Cristina Kirchner justifica la violencia desde 2017. Ahora le tocó a ella. Sin embargo, lo importante es lo que está de fondo. Cristina avaló todas las acciones violentas en contra de las democracias. Avaló las contramarchas contra el campo, que se crucen camioneros por la 125, no le pasó tampoco el mando a (Mauricio) Macri", precisó Patricia Bullrich en el programa Comunidad de Negocios, del canal LN+.

En ese sentido, la exministra de Seguridad pidió "no seguir aceptando" determinados hechos vinculados a la violencia, como las usurpaciones de terrenos o los incidentes en las manifestaciones. "Lo que sí, hay algo que debemos tener todos en cuenta. Los mismos sectores que tiraron piedras en 2017 son los que las tiran ahora. Ellos fueron y son siempre los que ponen a la democracia en una situación límite", añadió.

Asimismo, Bullrich cuestionó también a Andrés Larroque, uno de los principales dirigentes de La Cámpora que salieron a defender a la vicepresidenta, y lo hizo responsable de los ataques frente al Congreso a fines del 2017, cuando se discutía la reforma de la fórmula jubilatoria: "Larroque tiene las manos llenas de piedras. Ellos tienen las manos llenas de piedras. Nos tiraron 14 toneladas de piedra".

"(Victoria) Donda, (Andrés) Larroque, (Leopoldo) Moreau salieron fuera del Congreso a apoyar a los que estaban con piedras y armas caseras en la plaza. Han utilizado y avalado esta metodología. ¿Quiénes estaban en la plaza? Juntos por el Cambio no era. Eran ustedes", sintetizó.

Por otro lado, Patricia Bullrich resaltó que el Frente de Todos "está roto, destrozado, hecho pedazos", con un presidente Alberto Fernández que lo único que hace es "perder autoridad". En esa línea, manifestó que "Juntos por el Cambio es lo que impide que el Gobierno no se rompa del todo" y puso como ejemplo la votación a favor del acuerdo con el FMI: "Si no fuese por nosotros, que decidimos que el país no fuera al default, la inflación actual estaría por las nubes. No tengan dudas de eso"..

Según la líder opositora, Alberto Fernández "no existe, no gobierna en ningún lado y nos tiene a todos a la deriva", ya que se trata de "un presidente que es muy débil. Y no solo como presidente, también como persona. No tiene ideas".