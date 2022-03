Los detalles que reveló Aníbal Fernández sobre el ataque al despacho de CFK

En una entrevista con Radio La Red, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández criticó el operativo que se montó el jueves pasado en el Congreso de la Nación y afirmó que cuando el acuerdo con el FMI se trate en el Senado deberían colocarse vallas en las inmediaciones del Congreso. Además, deslizó que alguien "marcó" la oficina de la vicepresidenta pero dijo que no cree que fueran "organizaciones sociales".

“Nosotros no manejamos el tema de las vallas, yo las hubiera puesto”, subrayó el funcionario de Alberto Fernández y aseveró que "las vallas hubiesen hecho todo más fácil". "No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error del (ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D'Alessandro, sino que no lo hicieron por motu propio y porque alguien dio la instrucción", afirmó Aníbal Fernández.

Por otro lado, confirmó sus sospechas de que el ataque contra el despacho de Cristina Fernández de Kirchner estuvo orquestado pero no apuntó contra ningún sector en particular. "Se marcó la oficina para que un grupito la agreda, no tengo ninguna duda”, manifestó.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Vilouta910 | @FernandezAnibal: “No sé quién dio la orden que no estén las vallas” con @pviloutaoficial uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (@radiolared) March 14, 2022

"No creo que los que atacaron el despacho de Cristina sean organizaciones sociales”, agregó en ese sentido Aníbal Fernández y remarcó que el próximo jueves se debe vallar el Congreso. "La investigación está muy avanzada. No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque la marcas rojas no son una casualidad", adhirió.

Por otro lado, Aníbal deslizó críticas a quienes votaron en contra del acuerdo con el FMI y volvió a empujar la candidatura de Alberto Fernández por la reelección. “Quienes no están de acuerdo dicen verdades a medias”, disparó el funcionario en lo que pareció un dardo contra La Cámpora.

“Acompaño la visión del Presidente, hay que acordar con el FMI”, esgrimió y sostuvo que “Alberto Fernández tiene todo el derecho del mundo por ir por la reelección”.

En relación a las críticas que llegaron desde La Cámpora por el silencio de la Casa Rosada tras el ataque al despacho de la vicepresidenta, Aníbal aseguró que “el Presidente se comunicó con Cristina y se puso a disposición”.

“Estoy 100% con el Presidente porque lo que está haciendo es lo correcto”, finalizó.

Sospechosos identificados

Los sospechosos de causar destrozos en el Congreso nacional y en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del jueves último fueron identificados por las fuerzas de seguridad a partir de las filmaciones tomadas por cámaras en el lugar, informaron a Télam fuentes judiciales.



Se trata de 8 personas jóvenes que, según las fuentes, no tendrían afiliación política conocida. Fueron identificados con un "software" del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios.

En las próximas horas, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa, analizará los informes al respecto y el sumario para determinar los pasos a seguir.