La confesión de un dirigente demócrata que incluye a Patricia Bullrich

Guillermo Mosso, diputado provincial del Partido Demócrata dentro de Cambia Mendoza, reveló este jueves que acompañará a Patricia Bullrich en una eventual candidatura a presidenta de la Nación. El dirigente indicó a través de un comunicado que su espacio "equivocó el rumbo en las últimas elecciones con la sociedad mendocina".

Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, se perfila como candidata de cara los próximos comicios. Una de sus estrategias es recorrer las provincias del interior, por lo que Mendoza no ha sido ajena. La exministra de Seguridad suele juntarse con miembros de su partido, pero también tiene un particular apego a quienes se autoperciben liberales y no tienen sintonía con los ideales del núcleo duro de Juntos por el Cambio.

El 19 de marzo se concretará un encuentro en Córdoba, donde se busca reunir a toda la corriente liberal que Bullrich sigue de cerca.

En concreto, Mosso expresó a través de un comunicado: "Si bien las elecciones presidenciales son en octubre de 2023, los movimientos decisivos ya comenzaron, y los pasos legales también. Las principales candidaturas nacionales se van perfilando y llegando a acuerdos, mientras se nutren de equipos técnicos y políticos que ofrecerán los programas de gobierno. Este es el modo correcto de prepararse para gobernar y evitar la improvisación que demuestra Alberto Fernández, un hombre que se encontró con la presidencia y nunca tuvo equipos ni programas

Y agregó "En las últimas elecciones, nuestro querido Partido Demócrata equivocó el rumbo y perdió la sintonía con la sociedad mendocina. La conducción decidió salirse de un frente electoral ganador, para armar otro tan pequeño que lo puso al límite de la pérdida de la personería jurídica. Hoy observo con preocupación que se insiste en cometer los mismos errores, intentando armar una tercera fuerza cuando debemos participar de la primera, de la ganadora, de la que recuperará el país venciendo al kirchnerismo nacional".

El diputado provincial, Guillermo Mosso.

"Debemos sumarnos a un proyecto nacional y federal, que permita a los argentinos tener un gobierno de orden, progreso y futuro para nuestros jóvenes. Un proyecto así lo encarna Patricia Bullrich. La firmeza de sus convicciones y la autoridad con que gestionó cuando fue ministra de Seguridad la posicionan como la persona indicada para los tiempos que vienen. La valentía con la que enfrentó a los poderes sindicales demuestra que tiene el carácter necesario para tomar las decisiones que requiere la Argentina. Sus recorridas por el interior - 5 visitas a Mendoza en los últimos 14 meses -, dan muestra de una mujer con sentido federal, que viajó por todos los rincones del país en defensa de los derechos constitucionales más elementales, cuando eran avasallados por los adoradores de la cuarentena".

"Miles y miles de argentinas y argentinos la apoyan, pese a su decisión de no hablar de candidaturas durante el 2022. Me siento uno más de ellos. Por eso, sin renunciar a mi identidad demócrata ni entrometerme en la interna de otro partido, he tomado la decisión de participar en la construcción de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich 2023. Porque estoy convencido que es el camino indicado que nos permitirá cambiar el modelo de decadencia que vivimos. Porque ella tiene el liderazgo para una nueva y mejor Argentina", concluyó.

El comunicado completo: