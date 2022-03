Juntos por el Cambio ratifica su postura contra el programa económico del acuerdo con el FMI

Arrancó la primera parte de la sesión de la Cámara de Diputados donde se debate el proyecto para autorizar la renovación del endeudamiento con el FMI. El primer pronóstico indica que, al menos, durará hasta la medianoche.

Desde el inicio, y más allá de las dudas previas, aparecieron mensajes que, en muchos casos, están destinados más a la interna de cada fuerza que al recinto. La macrista cordobesa Laura Machado fue en esa línea: ”Cambien el chip, borren la palabra acuerdo. No aprobamos el acuerdo que viene con los fundamentos”, dijo.

También razonó, con furia, sobre los riesgos de un default: “Esta no es la primera vez que sacamos al país del default en el Congreso. En el gobierno de Macri lo hicimos también. Digo esto porque no se acuerdan del país que nos dejaron los señores del oficialismo: con deuda y default. Estamos acá, dando la cara porque entendemos lo peligroso que es un país cuando entra en default”.

La diputada del ala dura del PRO, en un adelantó de lo que serán otros discursos en el recinto, continuó siendo lapidaria con el acuerdo que el Gobierno negoción con el Fondo: “Incluye tres puntos: más inflación, presión fiscal tremenda sobre el sector fiscal productivo y, finalmente, los subsidios”. Por último, mientras sonaba la alarma que marca el límite de tiempo por diputado, Machado sentenció: "No nos compran de a uno, todos en JxC votamos en contra del anexo. A favor del número, no del acuerdo”.

Por otro lado, la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica, cuestionó los números de Martin Guzmán: "Hay gastos que no son justificables. Aspiramos a que en el 2023 nuestro modelo de país sea posible. El ministro Guzmán está en un viaje financiado por nosotros. Nuestro bloque se hace responsable de lo que le toca. Necesitamos darle certezas a los inquilinos".

Alicia Aparicio, del Frente de Todos, fue por el camino contrario: "Este acuerdo es el único posible. Pedimos plata al Fondo para pagar los vencimientos insostenibles que hemos heredado. Nuestra principal restricción es externa, son las divisas. Lo entendió el Fondo. El programa apunta a alentar la inversión, la ciencia, la infraestructura y lo social. Este es un problema de la Argentina, no de un gobierno. Hay que darle certezas y crecimiento a nuestros compatriotas. Hoy no habrá nada para festejar, no habrá ganadores, nuestro gobierno se hace cargo del mandato que nos llevó a las urnas. Tenemos un gran desafío por delante. Adelante mi voto positivo", proclamó.