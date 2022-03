Mariana Juri explicó en qué mintió Alberto Fernández en el Congreso

Mariana Juri, senadora nacional por la provincia de Mendoza del frente Cambia Mendoza, estuvo en el recinto en el inicio de sesiones ordinarias presidido por Alberto Fernández. Dijo que el presidente pidió tender puentes a la vez que agravió a la oposición.

"Fue un discurso decepcionante, pero era lo esperable", comenzó diciendo Mariana Juri. "El presidente no pude encontrar el rumbo y además tiene una interna en su partido que parece que eso lo tiene mas preocupado que la situación de los argentinos. No ha logrado ni siquiera que Máximo Kirchner se siente en la asamblea legislativa y le pide a la oposición que lo acompañe en el acuerdo con el FMI", continuó.

Además, Mariana Juri se quejó de que Alberto Fernández aseguró haber solucionado problemas, pero son "problemas que ellos mismos causaron". Y ejemplificó: "El presidente mencionó que fue un gran esfuerzo reactivar la economía, economía que ellos destruyeron con un manejo perverso de la pandemia".

"Es un presidente al que no se lo entiende", siguió la senadora nacional de Cambia Mendoza. Consultada sobre si no vieron como un puente que tendía Alberto Fernández cuando llamó a la oposición a que lo acompañe, Juri respondió: "En realidad, desde la oposición no hemos hecho más que tender puentes. Lo salimos a recibir para que ingrese al recinto, y el en el discurso dijo que sin acuerdos no ha certezas. Yo lo habría aplaudido enfáticamente en ese momento, pero inmediatamente después de eso agredió y mintió. Si quiere acuerdos no debe seguir provocando para que los acuerdos estén cada vez más lejanos".

¿El discurso de Alberto Fernández le pareció al PRO tan virulento como para irse? "Estaba bueno escuchar, habría que consultarle al PRO por qué se fueron. Pero entiendo que las agresiones molestan. No sólo en los gestos sino también en cuestiones de fondo, como pedirnos que prescindamos paulatinamente de los planes sociales cuando desde este espacio hemos insistido tantas veces en que debemos ir a un programa de empleo serio, sin planes", finalizó Juri.