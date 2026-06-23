Festejos en el PJ por la victoria en la UNCuyo: euforia y una dedicatoria especial

El peronismo festeja el triunfo en la UNCuyo, incluso más allá del predio. La dedicatoria a Cornejo y la euforia tras varios años de derrotas.

Adriana García fue electa rectora de la Universidad Nacional de Cuyo y rompe con la hegemonía radical de las últimas gestiones. El último rector con esa tendencia había sido Arturo Somoza, aunque había llegado al poder en alianza con radicales.

Por eso los festejos políticos trascienden el predio universitario. Es el primer éxito electoral del peronismo en Mendoza en mucho tiempo y también la primera derrota del radicalismo desde que Alfredo Cornejo llegó al poder en 2015. Gabriel Fidel no es cornejista, pero tuvo el apoyo del Gobernador y de todo el aparato oficialista. Del otro lado, uno de los armadores del Encuentro Plural fue Carlos Ciurca, que no tiene vinculaciones con la UNCuyo pero sí habilidad política.

Los festejos son efusivos, sobre todo en dos facultades. La de Filosofía, de donde proviene Adriana García, y la de Educación, de donde es Ana SIsti, la vicerrectora electa.