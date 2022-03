Las consecuencias del faltazo de Máximo Kirchner al discurso de Alberto Fernández

Máximo Kirchner no asistió al discurso del presidente Alberto Fernández en el Congreso, en el marco del inicio de las sesiones ordinarias 2022. El mensaje hacia el primer mandatario nacional es clave por parte del kirchnerismo y se abren decenas de interrogantes. El analista político, Paulino Rodrigues, se refirió al hecho.

El faltazo de Máximo Kirchner al Congreso es "un dato político insoslayable. Afuera tampoco está La Cámpora, sí los intendentes, la CGT, sí el aparato tradicional del peronismo -si es que lo hay-. Veremos la imposición más gráfica de la división dentro del Frente de Todos, como fotografía", dijo Paulino Rodrigues.

Para el politólogo este gesto político "opaca cualquier anuncio que haga Alberto Fernández, porque demostrará que hay una división más severa que el no acompañamiento del acuerdo con el Fondo. Sino que tiene que ver ya con una lógica de conducción política, de futuro, de proyección en términos de respaldos para el propio Gobierno. Le diezma el bloque de diputados y le agrieta el bloque de senadores, donde además perdieron la mayoría, porque si Máximo Kirchner hace eso entiendo que Cristina Fernández de Kirchner seguirá sus mismos pasos".

Había una información que daba cuenta de que ni bien terminara el discurso del presidente, se haría la presentación formal del acuerdo con el FMI en el Congreso, pero ahora eso "está veremos". Es que, según dijo el columnista de MDZ Radio, hay una conversación pendiente entre Martín Guzmán y los técnicos del Fondo.

"Parece que aún hay diferencias sobre tarifas y al sendero fiscal para la reducción del déficit. En consecuencia, no habría un acuerdo aún sólido como para presentarlo. El argumento será la guerra, la alta volatilidad de los mercados, etc. Pero parece que cuestiones más finitas del acuerdo aún no están cerradas", siguió.

"Me da la impresión de que las duras posturas de Japón y Canadá han tallado sobre el acuerdo y sobre la decisión de darle un beneplácito a Argentina para que acomode sus cosas".

Volviendo al discurso de Alberto Fernández, y para concluir, Paulino Rodrigues dijo: "Habrá que ver si marca una hoja de ruta post pandemia, si la misma es sustentable y cuál será el correlato del Congreso de las iniciativas que él promulgue. Porque la última versión que tenemos de este Alberto Fernández enfrentado hacia adentro, con una división más profunda del Frente de Todos, encarnada por Máximo Kirchner, pero no sólo por él, es que ninguna de las iniciativas que envió a extraordinarias pudieron ser debatidas".