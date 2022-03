La provocación de Alberto que hizo sonreír a Cristina Fernández de Kirchner y quebró a la oposición

En dos oportunidades, el presidente Alberto Fernández invitó "a los argentinos y a las fuerzas políticas a mirar para adelante". El mandatario aseguró que es necesario avanzar y no quedarse en el pasado, pero al mismo tiempo cargó las tintas duramente contra el Gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento que contrajo con el FMI. De cara al futuro, el tono beligerante del discurso del jefe del Ejecutivo pone en duda el acompañamiento que necesita de la oposición para aprobar el acuerdo con el FMI.

Sentado junto a una Cristina Fernández de Kirchner sonriente, el mandatario cargó los cañones contra el macrismo y lo responsabilizó de los problemas que hoy tiene el país y la necesidad de acordar con el FMI. Pero los ánimos se crisparon cuando el presidente reafirmó que la Justicia debe seguir investigando responsabilidades penales por endeudamiento contraído durante el Gobierno anterior.

"Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en investigar la deuda. Los argentinos tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino", disparó Alberto Fernández tensando el clima en el recinto y generando la ira de Juntos por el Cambio.

A tal punto que los legisladores del PRO decidieron retirarse del recinto mientras que la UCR se quedó a los gritos llamando mentiroso al presidente.

"Presidente autocontradictorio cuando se vote el nuevo acuerdo con el FMI se cae la denuncia penal que él mismo hizo, y lo sabe 'señor profesor derecho penal'", manifestó el legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

"El temor que teníamos al inicio de la Asamblea: que el Presidente no le hable a todo el país y sólo trate de agradar a Cristina. Sólo eso explica tanto cinismo y tantas provocaciones. Las caras y sonrisas de la Vicepresidenta son su único logro hasta ahora", adhirió por su parte el líder de la bancada radical en Diputados, Mario Negri.

El temor que teníamos al inicio de la Asamblea: que el Presidente no le hable a todo el país y sólo trate de agradar a Cristina. Sólo eso explica tanto cinismo y tantas provocaciones. Las caras y sonrisas de la Vicepresidenta son su único logro hasta ahora. #AsambleaLegislativa — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 1, 2022

En cuanto a los legisladores del PRO, tanto Fernando Iglesias como Waldo Wolff explicaron por qué se fueron del recinto. "Nos fuimos del recinto porque las mentiras del Presidente no se pueden aceptar pasivamente. Nos retiramos bajo los insultos de los mismos que aplauden al presidente pero no quieren votarle el acuerdo con el FMI. Orgullo republicano", manifestó Iglesias. "No hay presidente más mentiroso", agregó por su parte Waldo Wolf.

A veces, las fotos lo dicen todo

Episodio 2 https://t.co/q9AGyOf3Yi pic.twitter.com/ll3z7phdbC — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 1, 2022

Lo que más llama la atención de lo ocurrido hoy en el Congreso es que el presidente necesita del apoyo de la oposición para acordar con el FMI y la oposición asegura que no dejará caer al país en default. Sin embargo, el discurso tensó la cuerda poniendo en riesgo esos acuerdos tal como había ocurrido con el tratamiento del presupuesto 2022. En ese momento fue un discurso del por entonces presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el que dinamitó el arreglo de pasar el tratamiento para otro día y todo terminó en el rechazo al presupuesto enviado por Alberto Fernández.

Aunque parezca mentira, el discurso de Alberto Fernández vuelve a generar la misma situación. Es decir, genera un clima de incertidumbre respecto al acompañamiento que el gobierno necesita para aprobar el acuerdo alcanzado entre el ministro de Economía Martín Guzmán y el FMI.