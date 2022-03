La dura respuesta de los empresarios al discurso de Alberto Fernández

Con un año por delante complicado en materia económica, la expectativa del sector empresario estaba centrada en el discurso de apertura de sesiones del Congreso nacional por parte del presidente Alberto Fernández.

Pese a la larga exposición del mandatario, la sensación que quedó flotando en los hombres de negocios es de cierta insatisfacción, tras un relevamiento realizado por MDZ

Por el lado técnico, el mayor cuestionamiento se basa en lo anunciado respecto al FMI.

“No fue claro el presidente al hablar de la firma de un acuerdo con el Fondo y anunciar después que se sigue negociando detalles del mismo. No despejó las dudas que había previamente. De esto dependerá la accesibilidad a dólares que son claves para producir”, señaló un directivo de la industria farmacéutica.

En esa línea, desde una automotriz destacaron la falta de precisiones respecto a cómo se van a alcanzar las metas: “Mencionó la reducción de déficit fiscal, aunque sostuvo que no habrá reformas importantes ni medidas de ajustes que supongan un menor gasto. No se entiende cómo van a lograr ese objetivo. Hacerlo únicamente apostando al crecimiento es una declaración de buenas intenciones que es difícil de sostener en la práctica. Todos queremos crecer. Para eso tiene que haber condiciones necesarias que no estuvieron mencionadas".

Otro de los puntos que no llegó a convencer a los empresarios es la cuestión inflacionaria.

“El presidente reiteró la voluntad de reducir la inflación. Esto es clave porque no se puede planificar en un contexto como el actual. Sin embargo, no hubo un esbozo de plan o programa que ataque ese problema. Fue todo muy vago. Sólo fue claro en responsabilizar a los empresarios del aumento de los precios” señalaron desde una empresa del rubro energético.

Además de los planteos económicos, también hay cuestionamiento en lo político.

“No fue un buen discurso porque ahonda la grieta. En momentos en que necesita apoyo de la oposición para aprobar el acuerdo con el FMI, insistir con las críticas no es una buena estrategia. Más en un lugar como la Asamblea Legislativa, donde queda más expuesta la división y genera que algunos legisladores se retiren del reciento. Es algo que no ayuda al país” dijeron a MDZ desde una compañía alimenticia.

“El país no está para profundizar las divisiones. No ayuda al clima de negocios que se exponga la pelea con el Poder Judicial ni la embestida contra la Corte Suprema. Es seguir con un discurso para adentro de su partido que no suma nada para el país. Al contrario, resta” advirtieron desde otra automotriz.

También se cuestionó el discurso de Fernández desde el punto de vista conceptual.

“Dejó claro que la posición del Gobierno es que el motor de la economía es el Estado. Volvió a minimizar la importancia del sector privado. Eso es toda una definición y reafirma un pensamiento que no está dando resultados. Cuando se refirió a que si a alguien le va bien no es fruto del desarrollo individual, muestra que el esfuerzo no es valorado. Es difícil construir un país con esa filosofía” señaló un directivo de una empres tecnológica.