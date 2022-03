Alberto Fernández: "En los próximos días el acuerdo estará en el Congreso"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio inicio a las 11.38 a la Asamblea Legislativa, ante la cual comenzó a hablar luego el presidente Alberto Fernández, para dejar inaugurado el 140 período de sesiones ordinarias.

Fernández abrió el periodo de sesiones ordinarias en un contexto interno y externo complicado, que tensiona su relación con el kirchnerismo. Tanto el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son dos temas clave sobre los que tuvo que hacer mención. El conflicto con la Corte y el Consejo de la Magistratura es otro caso sobre el cual se esperaba que el jefe de Estados se expresara.

Invasión rusa en Ucrania

Al iniciar su discurso, Fernández dijo hoy que "el mundo está conmovido" y que "la paz del mundo se altera por la invasión militar de la Federación Rusia sobre Urania". "El fantasma de una guerra vuelve a levantarse", dijo al hablar ante la Asamblea Legislativa y pidió hacer un minuto de silencio, por los muertos por la pandemia del coronavirus y la guerra.

En ese sentido, consideró que "la Argentina es parte de ese mundo y no puede escapar al contexto en el que está inmersa" y postuló: "La guerra, en un mundo que se ha globalizado, indefectiblemente genera consecuencias sobre nuestro país".

"Aún así, aún cuando esa realidad parece producir un enorme desaliento, estoy convencido que estamos viviendo un momento verdaderamente histórico para la Argentina. Un tiempo bisagra a partir del cual podemos construir el país que nos merecemos", enfatizó.

Deuda y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El jefe de Estado recordó en su discurso que el endeudamiento tomado por Mauricio Macri "no fue autorizado" por el Congreso nacional "ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda".



"El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", lanzó.

Al respecto, ratificó hoy que el Gobierno “llegó a un acuerdo con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que permite generar certezas” para el futuro, y aseguró que el entendimiento con el organismo “fue el mejor al que se podía llegar”.

"No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Este acuerdo (con el FMI) no restringe derechos de jubilados", aseveró el mandatario.

"El acuerdo con el FMI es sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. No contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo", destacó Fernández. "Esto nos pone en un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certeza y visión de futuro, y con expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología y en políticas sociales".

"Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad. A partir de esta semana, esperamos que esté en manos de los legisladores para considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos", aseveró el presidente.

Enfrentar la inflación

El jefe de Estado reconoció que “enfrentar la inflación es el principal desafío que tiene el Gobierno”, y consideró que “hay datos y logros que indican una recuperación de la economía” en los últimos meses.

Además, destacó que "la recuperación" de la economía "permitió revertir la caída generada por la pandemia de coronavirus", y afirmó que la reactivación productiva "fue una de las más importantes del mundo".

En ese apartado, hizo mención principalmente a la "marcada recuperación" de distintas actividades durante 2021, como "petróleo y minería", que tuvieron sus mejores diciembre desde "2011" y "2008", respectivamente, y las exportaciones de bienes, que "alcanzaron los 77.900 millones de dólares" el año pasado.

"El agro también tuvo un muy buen 2021: Argentina tuvo récord de producción en maíz, trigo y cebada", destacó el mandatario, además de ponderar una "industrialización de materias primas de granos sin precedente" y apuntar que en 2021 el Gobierno prosiguió con la "reducción o eliminación de derechos a exportación para la gran mayoría de los productos de las economías regionales".

Por otra parte, ratificó que “en Argentina se acabaron los tarifazos” y anunció “segmentación de subsidios para lograr valores razonables” en los servicios públicos.

Sobre el sistema sanitario y la pandemia

Fernández destacó que "ninguna persona que habita en el país quedo sin atención sanitaria" durante la pandemia de coronavirus y remarcó que "el sistema de salud no llegó a su saturación".

Al respecto, agradeció "todos los argentinos que ayudaron al cuidado colectivo" durante la pandemia, así como a los trabajadores de la salud, los vacunadores, los científicos, los gobernadores y los ministros de salud de todo el país por su labor.

Luego, consignó que en los primeros seis meses de la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Estado argentino alcanzó "mas de 21 millones de dosis aplicadas", y destacó que en la Argentina "se implementaron estrategias" de inmunización "similares a los de otros países".





Fernández señaló que la Argentina "compró vacunas producidas en Rusia, China, India, Estados Unidos y países de Europa, y empezamos a producir en el país alguna de esas vacunas", y añadió que pese a que la "llegada" de la variante ómicron "planteó un nuevo escenario, en el que los contagios se aceleraron como nunca antes, "las vacunas protegieron a los argentinos".

"Hemos vivido una crisis que no tiene precedentes. Querer politizar tamaña tragedia cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de gobernar en ese instante de la humanidad es tentador para algunos, pero es inaceptable", añadió.

Críticas al macrismo y proyecto para empleo joven

Alberto Fernández dijo que "los salarios reales tuvieron una leve recuperación" en los últimos meses tras haber atravesado la peor etapa de la pandemia de coronavirus, y afirmó que "las políticas aplicadas durante la última dictadura militar, en el 2001 y en los cuatro años que me precedieron incrementaron el desempleo y la pobreza”.

En ese apartado del discurso, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de empleo joven, para "facilitar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo".



"Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas", dijo.