La inesperada polémica que complica a Axel Kicillof en el inicio de clases

El 2 de marzo arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires. Directivos, docentes y padres todavía están en ascuas. No saben qué protocolo se usará para la presencialidad plena que impulsa el Gobierno bonaerense. Tampoco saben cómo se realizara el operativo de vacunación en las escuelas y qué pasara con el Pase Sanitario que exigen los gremios para la vuelta a clases. Atrás quedó el reclamo de aumento salarial con amenaza de paro, un clásico de todos los comienzos de ciclo lectivo. Parece ser que ese tema ya estaría resuelto. A todo este combo se suma otro ingrediente… ¡Los barbijos!

Resta saber qué pasará con los barbijos de tela luego de las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien dijo que deben reemplazarse los tapabocas de tela por barbijos de mejor calidad y el Estado debe ser quien garantice la provisión de los mismos.

Las últimas declaraciones del ideólogo de la campaña bonaerense contra el coronavirus abrieron un nuevo debate. ¿Por qué ahora los barbijos de tela no sirven? ¿El Estado está en condiciones de afrontar este gasto? ¿Se podrá garantizar la provisión de barbijos a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires? ¿Será una compra transparente o amparándose en la emergencia COVID será un negocio para algunos?

Para evacuar todas estas polémicas, MDZ habló con tres profesionales de la salud y la política. Uno de ellos es la prestigiosa infectóloga Silvia Elena González Ayala, quien supo integrar al principio de la pandemia el equipo de especialistas consultados por el Gobierno de Kicillof.

Silvia explicó que los barbijos a los que hace referencia el ministro son más eficaces para la filtración de partículas. Y agregó: “El barbijo es un componente, lo que hay que ver también en las escuelas son las condiciones físicas. Es decir, qué distancia se va a respetar entre los alumnos, si hay ventilación cruzada en las aulas, si funciona la calefacción para poder realizar la ventilación cruzada cuando baje la temperatura. No nos podemos detener solamente en el barbijo. Hay que mirar el todo que son las otras condiciones tan importante como los tapabocas".

Sobre las explicaciones que dio Kreplak para prohibir el uso de los barbijos de tela en las escuelas, la infectóloga afirmó: ”Hay que ver qué tipos de barbijos son los que van a dar de la Provincia a los chicos, porque si son los avalados por el Conicet se lavan hasta 14 veces, después de 8 horas de uso. O sea que también hay que lavarlos y de ser esos barbijos los argumentos del ministro carecen de validez. La otra posibilidad es que provean barbijos quirúrgicos de calidad, que tienen una vida útil promedio de 4 horas y se descartan”.

Asimismo, la doctora González Ayala sostuvo: “El tema de los barbijos quirúrgicos no es tan simple, tiene su complejidad. A saber cuándo se humedecen deben ser descartados, pensando en los chicos de escolaridad simple se necesita un mínimo semanal de 10 barbijos por alumno y si son de jornada de doble escolaridad la provisión mínima de los barbijos debe duplicarse”.

Por otra parte la Dra. González Ayala se refirió a la vacunación contra la covid en niños de 5 a 11 años” Recién en nuestro país el 13 de enero se aprobó la vacuna de Pfizer para ese grupo. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que iba a llegar entre febrero y marzo y al día de hoy es una vacuna que no tenemos para este grupo etario. Están aplicando Sinopharm, que la Anmat aprobó su uso de emergencia para el grupo de 3 a 11 años. Es una vacuna que no tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para ser utilizada por debajo de los 18 años. Y todavía deben el estudio de la fase 3. Hoy eso sería anecdótico, en nuestro país se vacunaron millones de chicos con esa vacuna, lo cual excede ampliamente el número que estaba incluido en el estudio de fase 3”.

Otra de las especialistas consultadas por MDZ es la doctora en Farmacia, María Isabel Reynoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (CO.F.A) y presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la calidad de los barbijos, expresó: “Claramente la variante ómicron a los tapabocas de telas los traspasan con mucha facilidad. Por eso no estarían indicados para una variante tan contagiosa los tapabocas comunes. En la medida que usemos barbijo de mayor filtrado la protección va a ser mejor”.

La profesional farmacéutica, añadió:” Si bien en el comienzo de la pandemia no había gran cantidad y había que reservarlos para el personal de salud, hoy estamos en un momento diferente y hay empresas que están fabricando en la Argentina y no es necesario importarlos, como fue en el 2020 que no había una capacidad instalada para poder proveer barbijos de uso quirúrgico”.

En cuanto al valor de los barbijos quirúrgicos sostuvo que los precios bajaron considerablemente desde el inicio de la pandemia, “por una cuestión lógica, no había en stock. Hoy se pueden encontrar en la farmacias barbijos N 95 desde los $300 y quirúrgicos de muy buena calidad aprobados por el ANMAT a partir de los $100.”

Para saber la postura de la principal alianza opositora en la provincia de Buenos Aires, MDZ hablo con la diputada provincial Alejandra Lorden, quien es vicepresidenta de la comisión de salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y medica de profesión.

“Está claro que el estado tendrá que ser muy transparente con el anuncio de cómo va a hacer para proveer a todos los establecimientos educativos de la Provincia y si esta medida va a ser solo para primaria o también para el secundario. Tenemos que saber en base a que estudios Kreplak dijo que ahora la distancia no importaba y que lo importante era la calidad de los barbijos. Debemos decirle al ministro que la distancia sigue importando; no podemos compararnos con países como Inglaterra, Dinamarca o Alemania que hoy están diciendo que la covid pasa a ser como una gripe mas, una virosis mas. Son otro tipo de sociedad que pueden sacar algunas medidas que tenían en cuanto al distanciamiento, el barbijo y el ingreso a lugares cerrados; en Argentina todavía no estamos preparados para una situación así, y más en una Provincia con tantas desigualdades como lo es la Provincia de Buenos Aires".

Asimismo, la legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio dijo que en el tema del barbijo con los chicos hay que tener mucho cuidado: "Algunos estudios dicen que los barbijos deben usarse más en alumnos del secundario que en el primario, porque en el primario no habría tanta necesidad. Y el estado debe garantizar la provisión de los barbijos durante todo el año lectivo, fundamentalmente en las zonas más vulnerables”

La diputada Lorden sostuvo que la compra debe ser transparente, deben informar a qué empresa se los compra, cuántos pagan y si va a hacer por una compra directa o por licitación:” Si el gobierno de Kicillof no da respuestas, como oposición vamos a exigírselas en la legislatura, y el gobernador deberá entender que el uso de la emergencia por la pandemia, no es una excusa para esconder compras a precios mucho más caros que los de mercado”.

Por otra parte, sostuvo: "Lo que sí está claro y no se puede discutir más es el tema de las clases presenciales, y los sindicalistas de la educación deberán entender que la manera de reclamo salarial debe ser otra y no el paro. Los chicos no pueden perder más. No hay lugar para paros, en un país y en una provincia que tiene dos años de atraso en la educación”.