El jugador polifuncional que tiene en carpeta Alberto Fernández si se agudiza la crisis interna

La incertidumbre que generó el portazo de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo empieza a plantear hipótesis en la Casa Rosada respecto a cómo será la convivencia del presidente Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. Al parecer el camporismo no va a romper con el Frente de Todos, pero entre los allegados al jefe de Estado se animan a pronosticar a ciencia cierta qué puede llegar a pasar a lo largo del año, por eso analizan escenarios si la crisis interna se agudiza.

Previo a la renuncia del hijo de la vicepresidenta volvió a sonar el nombre de Agustín Rossi en los despachos más importantes del Poder Ejecutivo. Pese a ser despedido por Fernández del Ministerio de Defensa por presentarse como candidato a senador por Santa Fe desafiando al gobernador Omar Perotti y a Cristina, el vínculo no quedó deteriorado. Por eso el sucesor Jorge Taiana mantuvo en la secretaría de Estrategia y Asuntos Militares al hermano del “Chivo”, Sergio Rossi, con el aval del presidente.

“Por los problemas de cierres de listas Alberto se vio obligado a echar a Agustín, pero le mantiene una alta estima y además considera que tiene las condiciones como para ocupar otros cargos más relevantes y estratégicos, aunque Cristina no le perdonó que la desafiara en Santa Fe”, comenta a MDZ una alta fuente oficial. Según voceros confiables, en el entorno presidencial se había pensado en Rossi si finalmente renunciaba Juan Manzur a la jefatura de Gabinete después de la crisis que se generó dentro del Gobierno.

También sonaba para desembarcar en la AFI ante la disconformidad que hay en la Casa Rosada con la gestión de la fiscal Cristina Caamaño, un cargo donde sólo se designan personas de confianza del jefe de Estado. “El Chivo es la figura ideal para hacerse cargo del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que los vínculos del albertismo con Eduardo 'Wado' de Pedro están muy deteriorados”, dice un funcionario con acceso a la “mesa chica” de Fernández.

Además, la llegada del santafecino Germán Martínez a la presidencia de la bancada de diputados en lugar de Máximo acelero las especulaciones por el vínculo de este con el exministro de Defensa. “Alberto percibe que va a terminar gobernando con los leales, Gabriel Katopodis, Juanchi Zavaleta, Vilma Ibarra, Gustavo Beliz y no muchos más, por eso tiene que buscar dirigentes de experiencia que le ayuden a blindar la última parte de su Gobierno, se presente o no a la reelección”, comentan en el albertismo. Las perspectivas son de más tensión y no ven chances de firmar la paz con Cristina y Máximo, sino más bien todo lo contrario.