Cómo consiguieron inversores privados que les den 12 mil hectáreas de la Cordillera

Alejandro Spinello es un empresario argentino, cofundador del centro de ski “El Azufre”, que se presenta como el primero autosustentable en el mundo. Está siendo construido en la Cordillera argentina a partir de la cesión de 12 mil hectáreas que el Gobierno de Mendoza le hizo a este grupo inversor.

En resumidas cuentas, el Gobierno de Mendoza le cedió a un emprendimiento privado 12 mil hectáreas que están en el valle El Azufre, Malargüe, para que lleven a cabo un centro de esquí. Los terrenos pertenecen a Nación pero en 1969, ésta le cedió la posición al Estado provincial, que hace uso y derecho de esa legislación y le transfiere a este sector privado esas hectáreas.

A partir de esto, hay un pedido de informe de la oposición mendocina, concretamente del peronismo, que quiere saber si hubo algún tipo de concursos o si se hizo una evaluación de impacto ambiental para desarrollar este centro de esquí. Alejandro Spinello dio en Uno Nunca Sabe su versión.

¿Cómo obtuvieron la cesión de estos terrenos para El Azufre?

Estudios sobre el cambio climático confirman que El Azufre un lugar ideal para instalar un centro de ski.

Consultado sobre cómo fue el trámite que debieron hacer hacer para la cesión de esos terrenos, Spinello dijo que "fue un camino largo, costoso y de mucha inversión". Y contó que "esos campos estaban ocupados por chilenos y en 1969 Onganía los expropió, dándole a Mendoza la facultad de decidir qué hacer con ese campo que se llama Potrero de la Cordillera. Son casi 60 mil hectáreas. Lo que pasa es que hacia el oeste, el norte y el sur limita con Chile. Entonces, para que eso no vuelva a ocurrir el Estado intentó fomentar la ocupación de ciudadanos argentinos".

Aquello se hizo mediante un régimen especial para esas tierras, donde se dice que debe ser ocupado con fines turísticos, ganaderos y/o productivos. "Lo que pasa es que es un lugar muy hostil en cuanto al clima y al camino", explicó el entrevistado en MDZ Radio.

Spinello enfatizó en que "nosotros hemos hecho uso de nuestros derechos, sin ningún atajo ni nada raro. Yo también como mendocino me enojo si le regala 10 mil hectáreas a alguien. Pero acá se ha hecho todo como corresponde y somos los primeros que debemos cuidar ese lugar".

"Tenemos 12 mil hectáreas porque identificamos a los ocupantes originales, a puesteros que sólo en verano llevan a sus animales, porque desde fines de abril hasta fines de noviembre El Azufre era totalmente inaccesible. A esos dos puesteros les compramos sus derechos de ocupación y ellos estuvieron totalmente de acuerdo porque nosotros hacemos el uso en el invierno y en el convenio que fijamos con ellos le permitimos seguir con su negocio normal durante el verano. Están felices porque les compramos derechos y no nos metemos con su actividad ganadera", aseguró.

Consultado sobre cuánto le pagaron por los derechos a esos puesteros, Alejandro Spinello se limitó a decir que "ellos pusieron el precio y han quedado muy contentos. Sería irresponsable de mi parte divulgar información que no sé si ellos quieren divulgar."

¿Cuánto hace que negociaban esto con Suárez? "Hace 4 años, con riesgo muy alto: fuimos los primeros pobladores en la historia en pasar el invierno en ese lugar, porque en invierno la ruta no se mantiene. El primer año le tirábamos la comida a nuestro personal desde un avión. Es un lugar muy lejos y muy profundo de la cordillera, está a 190 km de Malargüe, de los cuales 100 son camino de alta montaña, de ripio".

"En El Azufre se viene invirtiendo y se debe seguir invirtiendo. Es un proceso largo y ambicioso. Nosotros hemos puesto de nuestro bolsillo más de 5 millones de dólares en estudios e infraestructura, porque para que se haga esta cesión se debe acreditar una gran inversión. Eso hicimos y nos lo cedieron en abril de este año", siguió contando el empresario desde Estados Unidos.

Finalmente, en Uno Nunca Sabe quisieron saber si realmente dentro de esa cesión de terrenos está incluidos glaciares y el entrevistado dijo que "cuando uno se mete profundo en la Cordillera hay distintos tipos de glaciares, algunos que no se ven, debajo de las piedras, que están altísimos. Nosotros no tocamos esos glaciares porque no es una actividad extractiva la nuestra. Habría que preguntarle al Ianigla si hay, es muy probable, pero no los tocamos".