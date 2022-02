Alberto Fernández dio detalles sobre la conversación telefónica que mantuvo con Cristina Fernández Kirchner

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, conversó con periodistas vía Zoom mientras se encuentra en la Isla de Barbados concluyendo su gira presidencial y reveló que tuvo un llamado telefónico con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Fernández contó que el llamado fue realizado cuando se encontraba en China y que fue para "contarle cómo seguíamos con el acuerdo del FMI", días después de la llamativa renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

Asimismo, destacó que no hubo problemas por sus expresiones respecto a la entrada de Rusia a América Latina, mientras Argentina se encuentra negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Todos tenemos la miradas de que queremos lo mejor para la Argentina. Yo escucho a todos, y también a la Argentina. Hablé con Cristina de temas generales. La verdad, a las especulaciones en los medios yo no les doy importancia", indicó Fernández en el marco de la tensión ocasionada por la renuncia de Máximo Kirchner a su función en el bloque oficialista de la Cámara de Diputados por no estar de acuerdo con las negociaciones con el FMI.

Por su parte, reconoció que un sector del Frente de Todos no tendría intenciones de dar el visto bueno sobre el acuerdo con el Fondo. "No pongo en duda que nuestra fuerza política mayoritariamente nos va a a acompañar", aclaró.

Alberto Fernández durante su visita a China.

Al ser consultados por el impacto de sus elogios a Vladimir Putin y sus declaraciones en territorio ruso sobre la intención de dejar de depender exclusivamente de Estados Unidos, en las cuales manifestó que "estar empecinado en que la Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el Fondo y Estados Unidos, tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí Rusia tiene un lugar muy importante”, Fernández consideró no tener remordimientos. "No recibí ninguna declaración de funcionarios de los Estados Unidos preocupados por las declaraciones que yo hice. Lo que dije es una verdad de perogrullo. ¿Qué dije de novedoso? No creo haber dicho nada novedoso y no creo que nadie se haya molestado por ello", comentó.