El insólito motivo por el que Máximo Kirchner dejó de presidir el Frente de Todos

Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados porque "no se sintió contenido" dentro de su espacio, reveló la vicepresidenta de la bancada oficialista, Cecilia Moreau, quien además aseguró que el hijo de Cristina Fernández de Kirchner venía planteando su postura desde hace mucho tiempo.

"A Máximo lo entiendo porque a nadie le puede sorprender lo que planteó, porque no lo planteó el viernes. En el debate interno lo venía planteando hace muchísimo tiempo, no es que un día se levantó y escribió esa carta", dijo Cecilia Moreau sobre la decisión de Máximo Kirchner de abandonar la jefatura del bloque oficialista.

El líder de La Cámpora dio un paso al costado a principios de esta semana por estar en desacuerdo con el entendimiento alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cecilia Moreau explicó los motivos por los que Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista.

Para Moreau, que luego de la salida de Máximo Kirchner puso a disposición su renuncia que todavía no le aceptaron, "si vos hacés un planteo y no te sentís contenido, cuando sos parte central del espacio político, la verdad es que lo entiendo".

"Si quieren que me quede (como vicepresidenta) me quedaré y, si no, no ocurrirá. Cada uno va a hacer lo que quiera en el bloque del Frente de Todos con respecto al acuerdo" con el FMI, sostuvo la diputada en declaraciones para la emisora FutuRock.