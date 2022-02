Sergio Massa declara en el juicio que tiene imputada a Cristina Fernández de Kirchner

El presidente de la Cámara de diputados Sergio Massa declara como testigo ante el Tribunal Oral Federal 2 por su rol de jefe de Gabinete durante el kirchnerismo. Se espera que esta mañana a las 9:30 horas lo haga a través de videoconferencia en la causa por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa que creó Lázaro Báez en Santa Cruz. En dicha causa está imputada la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según el requerimiento fiscal, cuando inició el juicio se tuvo por acreditada la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, “por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

La testimonial fue a solicitud de las defensas de la vicepresidenta, el empresario santacruceño Lázaro Báez y el ex ministro de planificación federal Julio De Vido. Si bien estaba citado para principios de mes, por cuestiones de agenda solicitó una prórroga que fue concedida y por ello responderá preguntas de las partes esta mañana.

Con Massa se termina la etapa de declaraciones de los ex jefes de Gabinete entre los años 2003 y 2015 y también el secretario legal y técnico Carlos Zannini que fue quien más criticó la causa por la que Cristina Fernández de Kirchner está sentada en el banquillo de los acusados. Además ya declararon Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y la semana pasada el presidente Alberto Fernández, quien se refirió al otorgamiento de obra pública como una visión de carácter política no judiciable. “Me llama mucho la atención que lo estemos tratando en juicio. No hay norma que diga cuándo designar una obra pública”, sostuvo al ser interrogado por Carlos Beraldi.

La defensa de Cristina busca demostrar que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley aprobada en el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por decisiones administrativas de los jefes de Gabinete.

En ese sentido, los exfuncionarios de su Gobierno negaron injerencias de la entonces presidenta a la hora de las decisiones tomadas en torno a las partidas presupuestarias. Asimismo refirieron que no hubo una entrega de obras desproporcionada para beneficiar a Santa Cruz. A todos les hicieron preguntas similares tendientes a conocer cómo se hace un presupuesto, como son las partidas, como son los anexos y si hubo injerencias de la mandataria a la hora de incluir tal o cual obra.

Para el martes está prevista la declaración de Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y luego será el turno del el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel quien fue el impulsor de la denuncia que derivó en esta causa.

También deberán prestar declaración los peritos de la Corte. Una vez que concluyan las testimoniales se espera que el debate ante el TOF 2 integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, pase a la etapa de alegatos. Recordemos que el juicio ya lleva casi 3 años. Comenzó a desarrollarse el 21 de mayo de 2019 con la vice como principal imputada y junto a ella el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.

Con este ritmo de audiencias podría haber veredicto para fin de año.