El contundente argumento que usó Alberto Fernández en favor de Cristina Kirchner y Lázaro Baez

El presidente Alberto Fernández declara en Comodoro Py en la causa de la obra pública en Santa Cruz que tiene como involucrados a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. El mandatario negó categóricamente que haya existido un direccionamiento y dijo que no entiende lo que se está investigando. "Me llama mucho la atención que lo estemos tratando en juicio. No hay norma que diga cuándo designar una obra pública. Hay momentos para el desarrollo de estructura y son ministerios de naturaleza política", esgrimió.

Alberto Fernández aseguró que se trata de "decisiones políticas no judiciables", al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. "No había decisión arbitraria. En un presupuesto es difícil distribuir de materia arbitraria. Contestando en conducción de derecho penal me llama la atención el sentido de esta causa porque son decisiones políticas no judiciales", sostuvo.

El mandatario declara como testigo en el juicio que se investiga irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En defensa del matrimonio Kirchner alegó que Néstor Kirchner "siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas" y remarcó que "tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como presidente".

Fernández descartó además la existencia de un "acuerdo de voluntades" para direccionar obra pública en Santa Cruz en los gobiernos kirchneristas, y remarcó que hay "delegación" de funciones en el Estado nacional.

"¿Hubo un propósito de conferirle a Santa Cruz de forma desproporcionada obra pública?", le consultaron al presidente y contestó:

"Definitivamente no".

"Como jefe de Gabinete definitivamente nunca recibí órdenes expresas de Néstor o Cristina para destinar fondos a Santa Cruz. Ni a Santa Cruz ni a otra provincia en particular para beneficiar a algún empresario. Definitivamente no", subrayó el jefe del Ejecutivo nacional.

La convocatoria a Alberto Fernández

Fernández concurrió en persona a declarar ante el Tribunal Oral Federal 2, en el juicio que se realiza de manera semipresencial en Comodoro Py 2002, donde arribó pasadas las 9.30 en automóvil.



El Presidente ingresó directo a la sala de audiencias en el planta baja del edificio, que amaneció con un fuerte operativo de seguridad, y tras prestar juramento de verdad comenzó a responder preguntas que Beraldi le hizo de manera remota, conectado a través de la plataforma Zoom.



A la sala de audiencias ingresaron el Presidente, los tres jueces Jorge Gorini, András Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y un secretario del Tribunal, Martín Cisneros, mientras que las restantes partes se conectaron de manera remota.



Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros exjefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.



Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.