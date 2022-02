Gerardo Morales decide ponerse al frente en la lucha por el reparto de subsidios

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, consideró que el tema de los subsidios, entre otros al transporte, “es una batalla federal para que tengamos un país más justo”, tras reunirse con su par cordobés, Juan Schiaretti.



“Este es un país que se debate entre unitarismo y federalismo; Horacio Rodríguez Larreta no es responsable de esta situación, que lleva décadas; tampoco el gobernador Kicillof; no estamos planteando quitar acá o allá, sino de generar un sistema de distribución que sea más justo", afirmó.



Morales consideró "muy injusto" que "en el AMBA el boleto esté $18 y en Jujuy $50” y propuso "meter todos los recursos en la misma bolsa y establecer criterios objetivos por cantidad de colectivos, por cantidad de trabajadores. Porque tanto en el interior como en el AMBA tenemos que pagar los mismos sueldos".

Sabemos que el desarrollo federal sólo es posible con un interior productivo y pujante, y con reglas de distribución justa para todas las provincias. pic.twitter.com/Opu3w0sV9i — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 19, 2022





Con respecto a la energía eléctrica y el agua potable, Morales recordó que “las distribuidoras en el AMBA están en manos del Gobierno nacional; en el interior, en todas las provincias argentinas las tenemos que administrar con empresas a cargo de los Gobiernos provinciales".



"Es un tema que es de un debate federal para hacer más justo el país", indicó y consideró necesario un proyecto de ley como el que impulsa el gobernador Schiaretti: "Es un tema que estamos llevando al seno de Juntos por el Cambio, aunque posiblemente tengamos diferencias".



Aunque admitió que "ha habido un incremento para los subsidios del interior", consideró que "no alcanza".



"Estamos planteando otro sistema, un sistema distributivo de otra manera. Es muy injusto que ciudadanos de Recoleta, de Vicente López, inclusive de La Matanza paguen $18 el colectivo, y ciudadanos de un barrio como Alto Comedero en Jujuy tengan que pagar $50; y también lo es el tema de la tarifa de la luz; allí hay un debate que nos va a encontrar a muchos del interior dando esta batalla que es la batalla federal para que tengamos un país más justo", reiteró.



Asimismo, planteó que el país "necesita resolver estas injusticias y un plan de inversiones que apunte a las economías regionales y dejar la mirada circunscripta a 10 manzanas de la Capital Federal, donde los economistas ortodoxos, que solo son monetaristas nos han hecho fracasar”.



Acerca de las políticas económicas del Gobierno nacional, la inflación y la pobreza, Morales sostuvo que “los malos resultados económicos son producto de la ausencia de un plan y de medidas que lo que hacen es complicar al que produce".



Con respecto al acuerdo con el FMI, afirmó: "Vamos a tener la responsabilidad que no tienen sectores del Gobierno; la posición de Juntos por el Cambio tiene que ver con que el país no puede entrar en el default, debe honrar su deuda. Es una buena noticia que haya un acuerdo con el Fondo".



"El tema se tiene que tratar en el Congreso y no vamos a imposibilitarle al Gobierno que pueda tener un acuerdo, porque si hay default la economía se va a complicar mucho más, y entonces van a pagar los platos rotos los más pobres; tenemos que ir a un país que dialogue, que piense el presente y que piense el futuro", dijo.



Sobre la deuda, señaló que “el tema de la deuda nos corta transversalmente a todos: peronismo, radicalismo, y ahora también el PRO; acá no se salva nadie; en la medida que no comprendamos eso estaremos viviendo una ficción, y no hay peor cosa que la ficción en la política".