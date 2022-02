La sucesora de José Schulman dijo que va a "defenderlo como corresponde"

La nueva presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Iris Pereyra de Avellaneda, defendió a José Schulman, a quien reemplaza luego de que el dirigente K renunciara tras viralizarse un video donde agrede a una trabajadora en una terminal de ómnibus.

La opinión de Pereyra de Avellaneda: "Yo no justifico lo de José, porque ha sido algo tremendo, pero tampoco lo acoso".

"Porque con José hemos aprendido muchas cosas, ha sido un hombre que ha dado su vida por la Liga", afirmó en su defensa a Schulman.

"Lo conozco desde hace muchísimos años y lo voy a defender como corresponde", afirmó Pereyra de Avellaneda en diálogo con radio AM 750.

"Es un ser humano y todos tenemos errores", aunque afirmó que "lo que hizo fue algo terrible" y "justificación no cabe".

Sobre la Liga, la nueva presidenta dijo que va a seguir "trabajando como siempre, por los derechos humanos".

"No vamos a hacer cambios de ninguna clase y vamos a seguir con el mismo método de muchos años", explicó.

La denuncia contra Schulman

José Schulman renunció el martes a la presidencia de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), luego de agredir a una trabajadora en Santa Clara del Mar.

La mujer denunció al dirigente kirchnerista quien fue citado a indagatoria y luego agravaron su imputación.

Luego de la viralización del video, Schulman pidió disculpas en sus redes sociales.

"A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", escribió el funcionario.

Además, se justificó: "Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora".

No obstante, el pedido de perdón no fue recibido por la joven agredida. "Me pidió disculpas cuando vino acompañado por el oficial, no sé si no fue obligación. El policía por poco diciéndole 'pedile disculpas'. Yo no las sentí sinceras, fueron por obligación", dijo el domingo en TN.

"Cuando le informamos que su micro iba a llegar más tarde se quedó rezongando. Después de un rato entra el señor y dice 'comunicame con la empresa'. Me dice 'dame tus datos que te voy a denunciar porque me tuviste cuatro horas, mentirosa hija de puta'. No pensaba que me iba a pegar. Fue todo muy rápido", dijo.