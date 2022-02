Agravaron la imputación contra el dirigente K que agredió a una joven

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y militante kirchnerista, José Ernesto Schulman, fue citado a indagatoria por agredir verbal y físicamente a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar.

La agresión fue captada por las cámaras de seguridad del lugar y el video rápidamente se viralizó en redes sociales. La Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita, dependiente del Departamento Judicial Mar del Plata, confirmó que llamarán a indagatoria a Schulman y que agravarán su imputación.

Según informaron, el funcionario deberá presentarse el próximo jueves 24 de febrero a las 9.30 en la sede de la fiscalía descentralizada para responder a la nueva acusación por los delitos de "amenazas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género".

Además de la causa penal que le iniciaron, Schulman recibió sanciones leves tanto de la Liga que representa como desde el partido Comunista del cual es parte por la repudiable agresión contra una joven de 21 años.

Luego de que se viralizara el video de la agresión, el dirigente kirchnerista salió a pedir disculpas en su cuenta de Facebook y aseguró que reaccionó de esa manera porque es discapacitado motriz y el micro se demoraba en llegar.

"A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", escribió Schulman en su cuenta de Facebook.

"Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora", agregó para justificar su violento accionar.