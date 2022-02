Así agredió a una mujer el Presidente de la Liga Argentina por los DDHH

El Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y militante kirchnerista, José Ernesto Schulman, golpeó e insultó a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara, en la costa atlántica bonaerense. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y el video se viralizó en redes sociales.

El video tiene una duración de 45 segundos y fue registrado el pasado jueves 10 de febrero a las 18.38. En las imágenes se ve al hombre discutiendo e insultando a la empleada de la empresa Ruta Atlántica. En un momento la mujer se ríe y Schulman empuja la puerta de acceso al sector en el que se encuentra la mujer y la increpa: "¿De qué te reís, pelotuda?".

Ya del otro lado del mostrador, el hombre se le acerca a la mujer y nuevamente vuelve a gritarle: "Pelotuda, ¿de qué te reís?". Luego el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos la golpea en la cabeza con su mano izquierda. "Hija de puta, ¿de qué te reís?", vuelve a gritar el hombre.

Mientras una mujer que presenciaba la discusión salió a buscar ayuda, la empleada se paró y le pidió a Schulman que se retire del lugar. "¡No me voy una mierda!", gritó el hombre.

Luego otro hombre ingresa a la oficina. Es ahí cuando el militante kirchnerista justifica su agresión: "¡Desde hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa con que el colectivo ya viene!".

El video de la agresión rápidamente se viralizó en redes sociales y Schulman realizó un descargo a través de su cuenta en Facebook. "A mis compañeres. Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica", escribió en el comunicado.

Y agregó: "Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora".