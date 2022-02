¿Alberto Fernández mintió por Cristina Fernández de Kirchner ahora o años atrás?

Alberto Fernández declaró en la causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Se investiga si hubo corrupción y sobreprecios en el otorgamiento de obra pública en Santa Cruz. Defendió a su vicepresidenta y al empresario, en contraposición con lo que argumentaba años atrás, cuando estaba enemistado con quien luego lo ungió como presidente de la Nación. Paulino Rodrigues, politólogo de MDZ Radio, analizó sus palabras y respondió en el aire: ¿miente ahora o mintió antes?

Alberto Fernández bajo juramento negó que haya existido un direccionamiento y dijo que no entiende lo que se está investigando: "Me llama mucho la atención que lo estemos tratando en juicio. No hay norma que diga cuándo designar una obra pública. Hay momentos para el desarrollo de estructura y son ministerios de naturaleza política".

Al respecto, Paulino Rodrigues dijo que Alberto Fernández "devalúa su palabra y no se ajusta a la realidad con lo que dijo. Eso está claro, porque se contradice con lo dijo el Alberto Fernández de hace años atrás, así que huelgan los comentarios".

¿Quién miente el Alberto Fernández actual o el del pasado? "La evidencia muestra que el actual es el que está en una defensa encarnada de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que no era tal cuando tenía distancia política con ella. Pero por sobre todas las cosas, si nos remitimos a su apreciación sobre Lázaro Báez, miente el actual", respondió el politólogo.

Consultado sobre si el presidente está presionado por CFK, el analista dijo: "Yo ya no creo que nadie lo lleve de las narices, es una persona grande. Creo que él decidió ser parte de este proceso, que le permite ser presidente, algo que nunca imaginó en su vida que pasaría de la manera que sucedió. Evidentemente está pagando con gratitud y entiende que no tiene margen de maniobra política para hacer otra cosa, mucho menos en el tramo final de su gestión y en virtud de lo que la realidad social impone, de cara al futuro tras el acuerdo con el Fondo", esgrimió Paulino Rodrigues.

En aquel sentido, completó, "yo creo que no hay novedades plausibles de ser consideradas a la vista en el corto plazo, pero esto es un mar de incertidumbres y de imprevisibilidad permanente, así que todo puede ocurrir".

"Habrá qué ver qué pasa con la causa en sí. Eso es un menester que corre por el lado de la Justicia y yo desconozco cuál será el recorrido final, está claro que va a costar a los jueces eximir de culpa y cargo a todos y cada uno de los imputados", finalizó.