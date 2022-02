Un alfil del kirchnerismo confirmó el mayor temor de Alberto Fernández

Día a día se agigantan las dudas respecto a qué pasará puertas adentro del Frente de Todos ante la necesidad de ratificar en el Congreso el acuerdo alcanzado entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional. Hace dos semanas Máximo Kirchner renunció a la presidencia de bloque en la Cámara de Diputados en rechazo a ese acuerdo y dejó claro que parte del kirchnerismo no está dispuesto a acompañar. Pero ahora, las declaraciones del presidente de bloque en la Cámara de Senadores dejan en un terreno aún más vidrioso el futuro del entendimiento que logró el ministro Martín Guzmán con el FMI.

“Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país”, disparó el kirchnerista José Mayans en diálogo con radio El Destape. El senador nacional no dijo que no estén los votos para aprobar el entendimiento pero dejó claro que hay dudas al respecto. “Vamos a tener que escucharnos entre todos, vamos a tener las distintas posturas, porque tenemos que ser equilibrados y hacer lo mejor para la Argentina. Este país se merece otra cosa, no tener tantos sufrimientos”, esgrimió.

Cristina Fernández de Kirchner tendrá un rol clave en el tratamiento en el Senado.

Este tipo de declaraciones crispan los ánimos en la Casa Rosada, donde el único alivio -paradójicamente- es el apoyo que existe por parte de Juntos por el Cambio para evitar que Argentina caiga en default.

Desde el kirchnerismo no se espantan con esa posibilidad y muchos sostienen que sería mejor opción que firmar un acuerdo que signifique un ajuste. “El pueblo argentino ha votado representantes y espera que hagamos las cosas bien”, sostuvo Mayans y cargó duramente contra "la ineptitud y la impericia del gobierno de Macri".

Un comentario que quedó flotando luego de la entrevista con El Destape Radio está vinculado al malestar que genera el poder que tendría el FMI en el manejo de la economía Argentina. "Después de lo que hicieron, desde el Fondo quieren someter a la Argentina a un monitoreo trimestral para que ellos prácticamente conduzcan la economía del país", dejando claro su malestar sobre esa posibilidad.

"Las pautas que pone el FMI no se las puso al gobierno de Macri para entregarle 57 mil millones de dólares, esa fue una actitud irresponsable de ambas partes", agregó cargando contra el organismo internacional con el que Alberto Fernández y Martín Guzmán lograron acordar.

Alberto Fernández fue claro respecto a la responsabilidad que tiene en sus manos y subrayó que el default no es un camino posible. En distintas entrevistas reconoció que existen diferencias con parte del Frente de Todos pero remarcó que él es el presidente. Sin embargo, necesita que el acuerdo sea ratificado en el Congreso de la Nación y si eso no ocurre podría desmoronarse el principio de entendimiento alcanzado entre Martín Guzmán y el FMI.