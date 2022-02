La contundente foto que contradice la declaración de Alberto Fernández

Este martes Alberto Fernández declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la causa de presunta desviación de obra pública que tiene como imputados a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Allí, dijo que solo cruzó un saludo una vez en su vida con el empresario que se vio beneficiado por Vialidad durante el gobierno de los Kirchner. "Me saludó y le dije cómo le va, mucho gusto", narró. Pero sus dichos fueron cuestionados en las redes con una fotografía histórica.

En la imagen se puede ver a un joven Alberto Fernández abrazado a Lázaro Báez y sus hijos. La contradicción no pasó desapercibida y en las redes varios usuarios compartieron ese recuerdo que parece desmentir lo que el presidente mencionó en Comodoro Py.

.@alferdez "Nunca tuve trato con Lázaro Báez", ante el TOF 2 en la causa Vialidad pic.twitter.com/GEhu177joz — Dani Lerer (@danilerer) February 15, 2022

Sobre los supuestos negocios que realizaron Néstor y Cristina Kirchner con Báez, el jefe de Estado fue tajante: "No, no lo conozco no se que hace de su vida Lázaro Báez", adhirió en otro pasaje de la declaración el mandatario que aseguró no haber estado al tanto de las adjudicaciones a favor de la empresa Austral Construcciones.

“A Lázaro Báez lo vi una sola vez en mi vida en el parque de la casa de Néstor Kirchner”



El parque.

Si no saben de parques no opinen. pic.twitter.com/2sBZpNxjjO — uD83DuDC68?uD83CuDF93 uD835uDD72uD835uDD86uD835uDD92uD835uDD8A uD835uDD94uD835uDD8B uD835uDD7FuD835uDD8DuD835uDD8EuD835uDD8AuD835uDD9BuD835uDD8AuD835uDD98 uD83EuDD77 (@gustavo_srcc) February 15, 2022