El astro futbolístico que no quiere ser intendente y espera llegar a la AFA o al cargo de Lammens

Se sabe que Juan Sebastián Verón suele ser tentado hace algunos años por el actual oficialismo para ser candidato a intendente de La Plata. La semana pasada le volvieron a ofrecer la postulación para enfrentar seguramente a Julio Garro, quien quedó habilitado a presentarse por un nuevo mandato. En esta oportunidad la propuesta fue de Héctor Nieves, titular de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y hombre fuerte del sindicalismo platense y bonaerense. Del encuentro participaron más sectores gremiales.

“Es el mejor candidato que podemos presentar en el 2023, no se puede seguir con la interna entre Victoria Tolosa Paz y Florencia Saintout, ambas son piantavotos y no llegan a los sectores medios, no suman nada como para ganarle a Juntos”, dice a MDZ un referente del peronismo de la Octava Sección Electoral. “La Brujita es un referente platense con muchas inquietudes desde lo político y social”, agrega el dirigente.

En el oficialismo de la capital provincial no le dan chances a esa movida, aunque tampoco lo quisieran en la cancha electoral. “Si bien nunca se ha expresado públicamente por ningún sector político, sabemos que está más cerca del Frente de Todos que de nuestro espacio”, comentan en el entorno del intendente Garro.

También otros voceros de la política de esa ciudad aseguran que el actual vicepresidente de Estudiantes viene cultivando un excelente vínculo con Facundo Manes y forma parte del elenco estable de los que siempre dicen presente en sus cenas de recaudación.

Consultado por MDZ, el encuestador local Aníbal Urios asegura que Verón tiene una imagen positiva más baja de lo que suponen muchos. “El año pasado lo medí por última vez y su figura no llegaba a un 30% de aceptación y la negativa era un poco más alta, 37,5%”. Obviamente está mejor posicionado que otros candidateables del oficialismo. Es muy probable que sus chances electorales se vean limitadas por la profunda grieta entre Estudiantes y Gimnasia. “Los triperos no lo quieren nada porque forma parte de una dinastía ganadora del pincha”, comentan en La Plata.

“Sebastián prioriza actualmente su gestión en Estudiantes y en todo caso su anhelo más fuerte sigue siendo poder suceder a Claudio Tapia en la AFA”, dicen sus allegados. Ese objetivo parece poco probable ya que el Chiqui se ha fortalecido con la obtención de la Copa América y no se puso colorado con los arbitrajes que ayudaron descaradamente a Barracas Central a llegar a primera división. También sostienen que el exfutbolista del Manchester United podría llegar a interesarse si en el Gobierno nacional le ofrecieran el área de Deportes que encabeza actualmente el cuestionado Matías Lammens.