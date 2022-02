Cinco definiciones claves que dio Alberto Fernández

Durante un entrevista radial, el presidente Alberto Fernández habló acerca de varios temas que se encuentran en la agenda políticas, partidaria y social de Argentina. Sin esquivar las críticas que se le han realizado debido a su gira por Rusia y China, el mandatario defendió su decisión y aseguró que se trató de una estrategia con la que se buscó conseguir acuerdos comerciales beneficiosos para el país.

Relaciones internaciones

Fernández dijo hoy que la Argentina "no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos", así defendió su gira y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener "una relación madura, franca y sincera".

Además, valoró el "paso significativo" dado por el país en materia comercial con la incorporación a la Ruta de la Seda china -lo que fue anunciado durante su reunión con Xi Jimping en Beijing- y afirmó que espera "dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos".



"Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos", afirmó el mandatario.



En este punto, el Presidente respondió a los cuestionamientos que se le hicieron desde algunos sectores por su viaje a China y Rusia, y se preguntó "por qué viajar a esos países implicaría tener una mala relación con Estados Unidos". "Tiene que ver con otra cosa" vinculada a "promover el vínculo comercial y financiero", indicó.



"Muchos se molestaron porque hablé de la relación de dependencia de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con Estados Unidos", dijo el jefe de Estado y, a continuación, recordó la deuda que existe con el organismo internacional de la que "Argentina está tratando de salir".



Acuerdo con FMI

Según Fernández el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite al país "seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía" nacional y consideró que sería "un acto de sensatez" de la oposición si apoyan en el Congreso el entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

Macri y Trump

Al hablar sobre las negociaciones, el presidente comentó que "es un acuerdo en el que el mundo conservador maltrata al Fondo porque dicen que no nos imponen ningún ajuste" y añadió: "Yo creo que hemos dado un paso en procurar ir resolviendo ese problema enorme que hemos heredado, que nos dejó el gobierno del presidente –estadounidense Donald- Trump, el Fondo Monetario y el Gobierno de (Mauricio) Macri".

"Esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces de (Donald) Trump facilitó con sus votos que en el Fondo se diera ese crédito, y eso no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos", según recordó.



"Así como Trump trabajó para favorecer al gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri, y para dar un crédito nocivo para la Argentina, también digo que en este momento, el gobierno de EEUU, cuando llegó la hora de buscar la salida al problema, acompañó con sus votos", recalcó.

Conflicto con camioneros

Además, justificó la actual cobertura de las ART a los trabajadores contagiados de coronavirus y replicó a uno de los titulares de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, al aseverar que "no es la misma pandemia" que en el 2020 y por eso "no se les puede pedir a las aseguradoras que sigan cubriendo" esta enfermedad como se estableció en el inicio de la pandemia.

Reforma judicial

el proyecto de reforma de la Justicia federal que envió el Poder Ejecutivo al Congreso sigue "empantanado" porque la oposición "se negó siempre a tratarlo", en tanto que remarcó la importancia de contar, "no con jueces amigos, sino dignos y probos".



"Yo he mandado una reforma de la Justicia federal que está empantanada en la Cámara de Diputados y quiero aclarar que es una reforma que no remueve a ningún juez sino que distribuye de otro modo las distintas causas", recordó el mandatario en una entrevista que brindó esta mañana en radio Diez.