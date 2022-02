La tajante condición de Juntos por el Cambio para aprobar el acuerdo con el FMI

Las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron esta tarde en la localidad bonaerense de Olivos y tuvieron un extenso "retiro espiritual" de 5 horas en el cual debatieron la forma de unificar posturas legislativas en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e intentar bajar las tensiones entre los distintos sectores. Allí, ratificaron que "nunca van a empujar a la Argentina al default”.

“Vemos como positivo el principio de entendimiento, decimos no al default y que la Argentina tiene que honrar sus deudas. El tema se va a tratar en el Congreso, donde hay una definición muy clara de Juntos por el Cambio de no avalar aumentos de impuestos. Y calificamos de gran irresponsabilidad la falta de unidad en el oficialismo”, sostuvo Miguel Ángel Pichetto.

En tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó: “Nosotros creemos que hubo una demora que no se entiende. Pensamos que lo tienen que firmar lo antes posible, que si no se genera incertidumbre. No vamos nunca a empujar a la Argentina al default”.

Asimismo, contó que se creará una Mesa Federal de Juntos por el Cambio. “Esa mesa va a ser muy representativa de todos los sectores que conforman Juntos por el Cambio, sobre todo en el interior del país. Va a ser convocada en 15 días”, subrayó.

Patricia Bullrich en el "retiro espiritual" en Olivos.

Por su parte, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dijo: "En el Congreso aún falta debatir. Cuando llegue la carta de intención, la letra fina, veremos la estrategia parlamentaria dentro del Congreso".

La reunión contó con 17 participantes: Mauricio Macri; Patricia Bullrich; Gerardo Morales; Miguel Angel Pichetto; Maximiliano Ferraro; Horacio Rodríguez Larreta; Ernesto Sanz; Rodolfo Suárez y Luis Naidenoff.

Completaron la nómina Humberto Schiavoni; Alfredo Cornejo; Maximiliano Abad; Cristian Ritondo; Juan Manuel López; Mario Negri; Maricel Etchecoin Moro y Ramón Puerta.