El vocero del FMI dio detalles del acuerdo con el Gobierno

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, aseguró hoy que se continúa trabajando con el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para alcanzar un "acuerdo definitivo lo más rápido posible" entre ambas partes, que ya tiene entendimientos previos en materia de subsidios a la energía y financiamiento externo.



“Las negociaciones continúan, estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del Gobierno argentino para alcanzar un acuerdo de nivel de staff. Hubo un entendimiento en reducir subsidios a la energía y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia argentina”, señaló Rice en su habitual conferencia de prensa de los jueves.



El vocero del organismo multilateral indicó que "no hay en agenda una misión presencial en Buenos Aires o en Washington, aunque aspiramos a lograr un acuerdo técnico lo más rápido posible.



"Se negocian políticas clave como parte de las discusiones que están todavía en desarrollo en camino a un acuerdo a nivel del staff", explicó Rice.



Para el vocero del FMI, el programa definitivo deber ser “realista, pragmático y creíble” y también de utilidad para “reforzar la estabilidad macroeconómica".



"El equipo trabaja todavía muy cerca hacia un acuerdo”, enfatizó.



“No tenemos un calendario específico. Trabajamos muy duramente y lo haremos lo más rápido posible. El próximo paso será un acuerdo a nivel del staff. El siguiente es la propuesta hacia el directorio que es el que toma la decisión final como sucede siempre”, aclaró Rice.



En cuanto al vencimiento de marzo con el FMI que ronda los US$ 3.000 millones, aseguró que no especula sobre alternativas, sino que se enfoca "en dónde estamos, en el progreso que se logró”.