La advertencia de Máximo que el oficialismo no quiso escuchar

El analista económico de MDZ Radio, Carlos Burgueño, habló sobre el gesto político de Máximo Kirchner, tras su renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados. Detalló los desacuerdos del líder de La Cámpora con Alberto Fernández y particularmente con el ministro Martín Guzmán y dijo que esto debió resolverse antes de que la coalición llegue al poder.

En primer lugar, Burgueño contó que Máximo Kirchner quería un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 15 o 20 años, la reducción de las tasas de interés de 1.5% a 0.5%, que no hayan revisiones trimestrales -sobre todo los primeros 5 años donde no había que pagarle al FMI- y, principalmente, no quería metas fiscales que condicionen la campaña presidencial de 2023.

"Hay que reconocer que Máximo Kirchner siempre sostuvo lo mismo, jamás cambió sus convicciones en torno a esto. De hecho, le bombardeó el acuerdo a Guzmán en abril de 2021 por estos motivos", comenzó diciendo el economista. Pero, "con la misma certeza también hay que decir que esa posición es una utopía, nunca hubiera ocurrido".

Burgueño entiende que la deuda con el FMI debía ser la primera discusión dentro de la coalición de gobierno.

Con lo cual, "la opción que planteaba Máximo Kirchner era en definitiva romper con el FMI". Algo que tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán ya sabían, desde el primer momento. ¿Qué pasó entonces? "Alberto Fernández se jugó a que Máximo Kirchner iba a torcer su visión. De hecho, me consta que así lo creía hasta ayer al mediodía".

A modo de conclusión, el columnista dijo que "la deuda con el Fondo la sabíamos todos antes de que esta coalición asumiera el poder, hasta el último dólar que se debía. Por eso, a mi me parece que debía ser una de las primera cuestiones en las que la alianza que nos gobierna debiera haberse puesto de acuerdo y si no estaban de acuerdo no llegar al poder, porque es más el daño que se puede hacer".