Sin rencores: el peronismo unido pese al apoyo a Tolerancia Cero

Desde el sector vitivinícola ha puesto el grito en el cielo contra la ley de tolerancia cero que el 15 de diciembre se trataría en la Cámara de Senadores. Uno de los abanderados de esa cruzada contra la norma que impactaría en la industria del vino es el titular del INV, Martín Hinojosa. Sin embargo, ya ha dicho que respeta a los legisladores que están a favor de esa normativa y ayer se mostró junto a ellos.

El diputado Adolfo Bermejo votó a favor de tolerancia cero y la diputada Marisa Uceda se abstuvo de votar. Pero a pesar de la postura que se cuestiona desde la Coviar, el INV y Bodegas de Argentina (entre otras agrupaciones), Hinojosa se sentó junto a ellos en el acto de asunción de Flor Destéfanis como presidenta del partido Justicialista de Mendoza.

Hinojosa ha sido muy duro contra el proyecto pero siempre evitó polemizar acerca de los diputados y senadores (es el caso de Anabel Fernández Sagasti) que están a favor del alcohol cero.

“Creo que hay que poner mucho eje en los controles, creo que cambiar las variables y llevarlas a 0, llevarlas a 0,8, o dejarlas en 0,5 no va a cambiar la cantidad de accidentes. Me parece que la solución pasa por los controles, por la educación, por la capacitación, creo que los movimientos extremos no son buenos. Me gustaría que hubiera algún grado de tolerancia”, plantó Hinojosa días atrás.

Noticias Relacionadas Faltazo de Anabel Fernández Sagasti a una cumbre vitivinícola tras respaldar tolerancia cero

Si bien tiene un posicionamiento claro sobre el tema, no critica a los que piensan diferente. “Respeto absolutamente lo que decida cada legislador. Hay que estar en el zapato de los legisladores hoy cuando de un lado tenés la salud, las víctimas de accidente, los que han perdido un hijo por un accidente de tránsito, y por el otro lado estamos una economía regional, y hay que tomar una decisión. Yo respeto lo que cada uno decida, digo mi posición, pero obviamente yo no soy legislador”, dijo en ese sentido hace una semana.