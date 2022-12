Tolerancia cero: el titular del INV se diferenció de la postura de Anabel Fernández Sagasti

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, rechazó el avance de la Ley de Alcoholemia Cero en el Congreso. El dirigente peronista se diferenció de la postura adoptada por la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, pero resaltó que respeta la decisión adoptada por los legisladores nacionales que respaldan la iniciativa.

El debate respecto de la modificación de la Ley Nacional de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 gramos el límite de tolerancia de alcohol para los conductores generó un fuerte revuelo en Mendoza. Desde la industria vitivinícola criticaron el impulso de esta reforma y aseguraron que tendrá un fuerte impacto en el sector.

En tanto, desde las filas del radicalismo y el PRO mendocinos también rechazaron el proyecto y apuntaron contra los legisladores peronistas que no se opusieron y en particular contra la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, a quien le solicitaron que intercediera para frenar el avance de la ley.

La legisladora mendocina adelantó ayer su postura a favor del proyecto de ley que propone la implementación de la alcoholemia cero para la conducción de vehículos. “Estoy a favor de esta ley. Cuando era candidata a gobernadora en el 2019 lo dije y lo sigo sosteniendo. Entiendo que una ley de alcohol cero no es la solución que va a terminar con el flagelo de los accidentes de tránsito. Pero estoy convencida que es una ley que va a ayudar a que los gobiernos se hagan cargo de este cambio cultural que necesitamos”, argumentó.

Sin embargo, en el peronismo mendocino no existe una sintonía fina respecto a esta iniciativa. Martín Hinojosa, presidente del INV y uno de los dirigentes peronistas que suenan como posible precandidato a disputar la gobernación, se diferenció de la postura adoptada por la única senadora nacional mendocina del Frente de Todos.

El funcionario nacional participó este viernes del Foro Vitivinícola 2022 organizado por Bodegas de Argentina y se manifestó en contra de la ley alcoholemia y que considera que debería existir un grado de tolerancia en el consumo de alcohol al volante. De todas maneras, advirtió que “entiende y respeta” las posturas a favor de los legisladores.

“Creo que hay que poner mucho eje en los controles, creo que cambiar las variables y llevarlas a 0, llevarlas a 0,8, o dejarlas en 0,5 no va a cambiar la cantidad de accidentes. Me parece que la solución pasa por los controles, por la educación, por la capacitación, creo que los movimientos extremos no son buenos. Me gustaría que hubiera algún grado de tolerancia”, expresó.

Acerca los posicionamientos a favor de la propuesta, Hinojosa sostuvo que “también entiendo la posición de los que han sufrido un accidente de tránsito. Es muy difícil para alguien que ha sufrido un accidente de tránsito por el tema de alcohol que no pretenda impulsar esta ley”.

“Respeto la opinión de todos los legisladores y soy prudente a la hora de opinar de lo que decidan todos los legisladores. Y entiendo que hay un reclamo masivo, por cómo se ha votado, de ir a la tolerancia cero”, manifestó.

Consultado acerca de la decisión de Fernández Sagasti, con quien comparte espacio político, de apoyar la ley cuando se vote en el Senado, el titular del INV expresó: “Respeto absolutamente lo que decida cada legislador. Hay que estar en el zapato de los legisladores hoy cuando de un lado tenés la salud, las víctimas de accidente, los que han perdido un hijo por un accidente de tránsito, y por el otro lado estamos una economía regional, y hay que tomar una decisión. Yo respeto lo que cada uno decida, digo mi posición, pero obviamente yo no soy legislador”.