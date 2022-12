El plan de Alfredo Cornejo para influir en 2023 y la desconfianza sobre el futuro de Cristina Fernández de Kirchner

El senador nacional Alfredo Cornejo analizó las consecuencias políticas de la condena a 6 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y puso en duda su afirmación de que no será candidata en el 2023. Asimismo, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio habló del escenario electoral que se avecina para la coalición opositora y aseguró que se enfrenta a la obligación de influir en las candidaturas nacionales del espacio.

El exgobernador mendocino visitó MDZ Radio y durante una entrevista en La Mesa del Poder se refirió a la sentencia dictada el último martes por el Tribunal Oral Federal N° 2 contra Cristina Kirchner, en la cual se condenó a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Creo que lo significativo es que efectivamente ha sido condenada, más allá de si va presa o no, y que ha sido mientras tiene el poder. Porque la verdad que en Argentina hay pocos casos de condena de gente poderosa durante el ejercicio institucional de su poder incluso, porque es la vicepresidenta. Pero además es la persona más poderosa de la Argentina, en poder político por lo menos".

"Creo que ha sorprendido a una parte de la ciudadanía que creía que los jueces no se iban a animar. Y eso también ha generado una cierta algarabía que no se manifiesta en gente saliendo a las calles pero se nota un cambio de clima en mucha gente que estaba decepcionada de la Argentina, de sus políticos, de su sistema judicial, pero que esto le da alguna esperanza", consideró por otro lado el senador nacional.

En tanto, respecto de los defensores de la vicepresidenta, sostuvo que "los fanáticos de ella, hicieran lo que hicieran los jueces, lo mismo iban a estar en contra. Y la verdad es que ninguno de ellos dice que es inocente, el único que ha dicho que ella es inocente es Alberto Fernández. La palabra inocencia no se ha usado".

"El punto importante es que es la primera vez que una persona poderosa, durante el ejercicio del poder, es juzgada y condenada. Si va a ir presa o no, depende de la casación, de la Corte y de plazos que se van a estirar muchísimo. Y otra cosa que es una brutal mentira kirchnerista y de La Cámpora es que está proscripta. No hay Ficha Limpia en Argentina, con lo cual la condena en primera instancia no está firme", expresó Cornejo.

Por otra parte, analizó la influencia del contexto político en este tipo de procesos judiciales. "En general los jueces en democracias o sistemas institucionales débiles también miran el panorama político en sus decisiones. Todos los jueces que han juzgado a Cristina hoy han sido designados por ella, han llegado con ellos y siguen designando los jueces. El peronismo tiene desde el 1983 a la fecha mayoría propia en la Cámara de Senadores y ha designado todos los jueces que han pasado. Y todo el peronismo está detrás de Cristina, así que se tienen que hacer cargo de las cuatro décadas de nombrar jueces federales. El contexto político creo que si influye, pero en este caso no influyó porque ella es la más poderosa de la Argentina y se atrevieron a condenarla", advirtió.

Respecto del anuncio de la vicepresidenta de que no será candidata a ningún cargo en 2023, el jefe de la bancada de senadores de Juntos por el Cambio se mostró desconfiado. "Tengo la hipótesis de que las elecciones las pierden los gobiernos, no las gana la oposición. Yo no creo que lleguen competitivos para poder ganar la elección. Sin dudas que la figura más fuerte que tienen para intentar retener la provincia de Buenos Aires, que creo que es lo que tienen en la cabeza, es llevarla a Cristina, y tener una buena cantidad de diputados que elige la provincia. Con lo cual, si ella cumple con eso de no ser candidata, que yo lo pongo en dudas, al peronismo le cambia un poco el escenario", indicó.

"No me cabe la menor duda de que ese retiro no es que deje de influir. Es más, van a ir a preguntarle a ella a quién llevar de candidato y ella va a influir sobre las listas y demás. Aún si le creyéramos y cumpliera esto de no ser candidata, va a querer tener el poder político en las cámaras de Senadores y Diputados y en el candidato a presidente", subrayó.

El desafío de Juntos por el Cambio

Por otra parte, Cornejo señaló que no cree que la condena a Cristina Kirchner repercuta de alguna manera en Juntos por el Cambio. "Cada vez hay mayor presión sobre definiciones en Juntos por el Cambio, porque a medida que el Gobierno no da respuestas satisfactorias y se ve el deterioro social, al primero que se mira es a Juntos por el Cambio. Que se corra Cristina puede influir en que se mire aún más a la coalición. No creo en esa hipótesis que plantea que si Cristina era candidata, (Mauricio) Macri también era candidato, no la veía antes y tampoco la veo ahora", destacó.

En cuanto al escenario electoral de la coalición opositora para el 2023, el senador radical sostuvo que no hay un dirigente que se desmarque del resto como favorito para ganar la interna. "Las encuestas están marcando cosas confusas sobre la oposición, porque no hay nadie recortado. En el 2015 estaba claro que Macri iba a ganar las PASO de Cambiemos contra Ernesto Sanz y Lilita Carrió. Hoy día no hay una definición muy clara de las encuestas, está bastante difuso eso", sostuvo.

Asimismo, planteó que de cara al próximo proceso electoral lo más factible es que la ciudadanía se termine inclinando por el perfil de candidatos de Juntos por el Cambio. "Yo creo que a mayor deterioro económico, si explota una crisis cambiaria que derivara en una crisis bancaria, a mí me parece que las consecuencias electorales no serían que la gente se fuera a (Javier) Milei, sino que se va a ir a gente que tenga espalda y capacidad de administración demostrada y que sea más confiable. El voto argentino es bastante conservador", apuntó.

En este sentido, el dirigente mendocino remarcó que hoy por hoy está lejos de producirse un escenario de "explosión" debido a que tanto el sistema financiero, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) están apoyando al Gobierno nacional para "patear" los problemas hacia adelante.

"Juntos por el Cambio tiene delineado un plan de gobierno. Tiene líneas gruesas, pero el fino de ese plan se está trabajando con equipos técnicos. Yo creo que un gobierno de Juntos por el Cambio va a llegar mejor preparado que en 2015. Ahora, es difícil hacer un programa económico más fino si no se saben los puntos de partida", expresó el senador.

Desde hace años Cornejo viene construyendo el armado político para disputar la presidencia, sin embargo reconoce que actualmente sus aspiraciones no están puestas en ninguna candidatura, sino en "influir" en ellas. "Yo creo que tengo la obligación de influir, no el deseo solamente de influir. Si estamos en la actividad política tiene que ser para influir en base a las convicciones y las ideas que cada cual tiene. Estar por estar no es mi estilo. Creo que buena parte de los políticos argentinos lo único que quieren es estar. Creo que eso es muy mediocre y contribuye a la desazón general", manifestó.

Por otro lado, pronosticó un escenario electoral 2023 con listas de Juntos por el Cambio integradas por dirigentes de la UCR y el PRO mezclados. "En todas las discusiones económicas o sociales hay coincidencias entre gente del radicalismo y el PRO y diferencias contra otra gente del radicalismo y el PRO. En la última PASO hubo competencia en 17 provincias y en 16 fueron mezclados radicales y PRO y eso está pasando en los equipos técnicos también", sostuvo Cornejo.

En esta línea, indicó que para los próximos comicios "es probable que haya una mezcla como ocurrió en 2021 pero no solo en las fórmulas presidenciales sino en las listas de diputados y senadores nacionales".