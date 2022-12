Las señales no verbales que dejaron los dichos de Cristina Fernández de Kirchner

El día martes, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner habló en las redes sociales tras conocer su condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, criticó duramente a la Justicia y anunció que no será candidata a presidenta el año que viene. MDZ Radio conversó con el especialista en lenguaje no verbal y youtuber, Franco Pisso, sobre su discurso.

"Ella dividió la charla en dos partes, en un primer momento, intenta bajar la credibilidad de los jueces y después al final ella termina diciendo que no va a ser más candidata. Se ve que lo que se está diciendo, al menos por ese momento, es certero. Ella estaba bastante enojada y ese enojo no es un enojo falso, por sus gestos estaba convencida de que realmente no se quiere presentar", explico Pisso.

Cuando anunció la noticia, según el especialista, se pudo visibilizar una alteración en el aparato fonador y un aumento de los micro gestos de moderación de ansiedad, como cuando se toca el pelo.

"Desde el punto de vista de la paraverbalidad, hubo un quiebre en la voz, se pasó del enojo a la tristeza, de la tristeza al enojo. Desde mi análisis ella estaba pensado esto, fue algo que estuvo procesando durante un tiempo, y realmente dijo la verdad, lo que sentía en ese momento. Luego lo que haga es otra cosa", agregó.

Pisso detalló que durante toda su "conferencia", en el momento que se refiere a Diego Luciani, lo hace con desprecio en el rostro, con una sonrisa de superioridad e ironía, con altura y pidiendo pruebas. "Cuando se refiere a Héctor Magnetto, ella está en un mano a mano, donde realmente siente que el poderío es igual de un lado que del otro", concluyó.

El descargo de Cristina Fernández de Kirchner tras conocer su condena: