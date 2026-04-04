Trágico accidente en la Costanera: condenaron a un conductor que pasó en rojo y mató a un motociclista

A principios de 2023, Héctor Orlando Pizarro perdió la vida en un trágico accidente en la Costanera , causado por la imprudencia de un conductor. El hombre, de 62 años, iba en moto cuando fue atropellado por un automóvilista que cruzó un semáforo en rojo, sufriendo lesiones que resultaron fatales. Poco más de tres años después, la Justicia condenó al responsable.

El fallo se ventiló esta semana en el Polo Judicial Penal , en el marco de un juicio abreviado inicial que fue pactado entre la defensa del imputado, identificado como César Rafael Mallea González (34), y la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez .

El acuerdo entre las partes fue homologado por el juez Leonardo Camacho , quien dictó la sentencia a tres años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor violando la señalización del semáforo, luego de que el acusado admitió su cupabilidad en el siniestro que provocó la muerte de Pizarro.

Pero eso no fue todo, ya que el magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°1 también le impuso 10 años de inhabilitación para conducir vehículos, de acuerdo con la información judicial.

De esa forma, con la condena del imputado, se le dio un cierre a la causa que investigó las circunstancias que desembocaron en la trágica muerte de Héctor Orlando Pizarro .

El accidente fatal en la Costanera

La reconstrucción del siniestro fatal sostiene que durante la mañana del 5 de enero de 2023, Mallea González circulaba al mando de una Renault Sandero Stepway roja por la avenida Gobernador Ricardo Videla, más conocida como la Costanera, en dirección al sur.

Antes de pasar por el cruce que se encuentra a la altura de la rotonda de calle Alem, el semáforo marcó el rojo. Pese a eso, el conductor siguió con su marcha, haciendo caso omiso a la señalización.

En ese mismo instante, Pizarro pasaba en su motocicleta por calle Alem y, debido a que el semáforo estaba en verde, cruzó la Costanera. Fue allí cuando Mallea González lo impactó con su automóvil, por lo que salió despedido y terminó tendido sobre el asfalto, gravemente herido.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó hasta la escena y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima. No obstante, más allá de los esfuerzos para salvarle la vida, el hombre falleció luego de ser trasladado al Hospital Central.

hospital central edificio gente (12).JPG El accidente ocurrió a pocos metros del Hospital Central, lugar donde constataron el deceso de la víctima. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Condena en libertad

A raíz de eso, Mallea González fue aprehendido y puesto a disposición del exfiscal de Tránsito Fernando Giunta (actual fiscal de Cámara Penal), quien a través de las pruebas recolectadas, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad de la zona, estableció que el conductor cometió una grave infracción que desembocó en el accidente fatal.

Por eso, lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor violando la señalización del semáforo.

Pese a la acusación en su contra, Mallea González recuperó la libertad mediante el pago de una fianza de 500.000 pesos y se mantuvo en esa condición durante todo el proceso en su contra.

Ahora, poco más de tres años después, el conductor fue condenado luego de reconocer su responsabilidad por la muerte de Pizarro en un juicio abreviado.