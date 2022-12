Cristina Fernández de Kirchner empieza el lunes con el operativo clamor con una gran convocatoria

El próximo lunes, con motivo de la reunión del grupo Puebla, Cristina Fernández de Kirchner cerrará el encuentro y tendrá su propio acto particular cuando convocados por La Cámpora todos los sectores del peronismo empiecen el operativo clamor, para que revea su postura de no volver a presentarse como candidata en 2023. Será en el CCK, el espacio creado por Julio De Vido para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner en la antigua sede del Correo Argentino, que pertenecía a la familia Macri.

"Esto recién empieza", le confesó en la tarde noche de ayer un legislador que conduce una agrupación, que siempre trabaja con Máximo Kirchner y Andrés "El Cuervo" Larroque. Y ayer Mario Secco la recibió en Ensenada, para asegurarle que contará con el apoyo propio y el de todos los intendentes en lo que ella disponga de ahora en más.

El jefe comunal, sin embargo, fue generoso. No todos se ven atados su futuro al de la vice. Es más. Desde un minúsculo círculo de poder institucional, que atraviesa Nación y Provincia, se empieza a trazar alternativas para enviar un par de candidatos, para disputar contra la agrupación privilegiada de la vicepresidenta, en el principal territorio del país, Buenos Aires. "Pones un buen candidato ahí y construis. El tema es ver quién se anima", confesó una fuente a MDZ.

En todos los sectores del peronismo, aún siguen considerando a Cristina Fernández de Kirchner como el centro de todo su presente y futuro. "No sólo Alberto Fernández no se animó a crear una corriente... Ahora nos damos cuenta que éramos todos. Lo matamos al presidente porque no se animaba a romper con Cristina pero ahora que ella se bajó nadie hace nada, nos tiró un gas paralizantes y lo único que hacemos en mirarnos las caras y preguntar qué hacemos", confesó uno de los que deseaba, desde siempre, el armado de un esquema político diferente al que conducía la vicepresidenta.

Varios se animan y retroceden. En algún momento, Gabriel Katopodis insinuó con una candidatura a gobernador. No se ve siendo ministro eternamente, menos volviendo a ser intendente de General San Martín y jamás evalúa un cargo legislativo. "Sabemos que se aburriría terriblemente", le confesó alguien que lo conoce muy bien. Pero saben que hay un inconveniente. Temen que el primero que se anime termine siendo el primero que muera en el intento.

Ayer, en una oficina de microcentro, un funcionario que tiene relación con todos los jefes comunales del peronismo aceptó que "la desconfianza es tal que es dificilísimo construir algo superador. Nos hemos cag... tantas veces en estos años que ya nadie confía en nadie".

Y aquí está el quid de la cuestión. "Nos dejaron la puerta abierta, ellos no tienen candidatos y nosotros no podemos ni siquiera armar uno... Merecemos lo que estamos padeciendo", fue el brutal análisis que realizó un importantísimo secretario de Estado. "Hasta el propio Sergio (Massa) quedó atado en este lío... Él pedía que metieran presos a los pibes de La Cámpora, hizo campaña contra la vice porque era corrupta y ahora critica la condena... Eso también es quedar preso, aunque sea, de las circunstancias", manifestó.