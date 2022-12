La postura de La Cámpora y el SUTE tras la imputación por abuso sexual

La investigación judicial por presunto abuso sexual a Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), junto a otros dirigentes y trabajadores del sindicato ha generado mucho revuelo en distintos ámbitos. En el gremio proliferan las reuniones pero no hubo ningún comunicado público y, por ahora, no lo habrá porque se apunta a que se trató de un reclamo gremial y un gran sector del SUTE descree de lo que dice la denuncia. Desde de la Secretaría de Género de la CTA Regional Mendoza, que dirige Correa, explicitaron esta postura junto al video que el sindicalista mostrará como prueba. El senador de La Cámpora Lucas Ilardo, salió púbicamente a respaldarlo.

Los hechos ocurrieron el viernes 25 de noviembre en el edificio de la UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza) donde también funciona la oficina de Educación de Adultos de la Dirección General de Escuelas (DGE). Esa mañana, Correa y otros dirigentes y trabajadores (como un fotógrafo) del SUTE se manifestaron e intentaron ingresar al edificio para reclamar por el cierre de cursos y pérdida de puestos de trabajo. Hay un video, que difundió MDZ, donde se ve esa situación y es lo que la dirigencia llevará a la Justicia. Pero el domingo 27, la UCIM hizo público un comunicado donde habló de golpes y desmanes en el edificio. Luego, una mujer de seguridad del edificio los denunció por abuso sexual y ahora, el secretario gremial junto a tres integrantes del SUTE son investigados -imputados- por ese supuesto delito.

En el SUTE hay silencio y por ahora, todo apunta que no habrá ningún comunicado público. Una agrupación opositora -la Malva- exigió un pronunciamiento, pero esto no ha ocurrido y se cree que no sucederá a la brevedad. Algunos dirigentes dicen que hay fracciones que eran aliadas de Correa y que ahora no lo son, que están aprovechando la situación para pedir su desplazamiento. Otros en cambio, sostendrán al número 2 del sindicato porque consideran que el video es contundente: un reclamo gremial repleto de personas donde los hechos que se describen en la denuncia (tocamientos y demás enmarcados bajo el abuso sexual simple en concurso real con lesiones leves dolosas) serían poco probables en ese contexto.

De hecho, la secretaría de género de la CTA difundió un comunicado relatando los hechos que indica "que los compañeros se pondrán a disposición de la Justicia" y pidió al poder Judicial que “interprete y aplique la norma”. El texto finaliza diciendo que: “Nuestra bandera de lucha por la defensa de los trabajadores son indelegables y como tal deben tener la garantía para que se cumplan, evitando sobre todo, que se mezclen con acciones de tinte político que lo único que hacen es seguir dañando nuestras luchas”.

En tanto que el referente de La Cámpora, Ilardo, quien preside el bloque de Senadores del Frente de Todos, opinó por Twitter que la denuncia hacia Correa está vinculada a cuestiones políticas debido a su alta exposición pública. “Denunciar y enfrentar al poder no es gratis. Aprietes, extorsiones, falsas denuncias e imputaciones exprés. Te creías @gustavocorrea77 q ibas a denunciar sueldos del poder judicial, hacer la marcha más grande de los últimos 20 años e impedir cierres de escuelas gratis? Naaaa”.

