Las complicadas posturas de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner aumentan el malhumor interno y ponen en jaque al oficialismo

“Pobre Sergio… Ahora está expuesto a una doble revisión. La del FMI y la de Cristina a través de Axel”, fue la irónica reflexión que hizo uno de los pocos intendentes que ya no lo quiere tanto luego de algún avatar interno por el alocado desenvolvimiento de la gestión del Frente de Todos.

Como esta reflexión, aparecen otras más cotidianamente, no solo relacionadas con el ministro de Economía, Sergio Massa, ni con el gobernador Axel Kicillof, a quien quieren menos que al líder del Frente Renovador, sino, también, entre los propios intendentes a los cuales les cuesta muchísimo volverse a ordenarse como un cuerpo, tal cual lo hacían los ya inexistentes "barones".

“En algunas cosas tratamos de tener una estrategia, pero es bastante difícil. Sabemos que quienes se autoperciben como conductores se equivocan y se cierran y volver a juntarnos es difícil, aunque lo seguimos intentando”, comentó otro poderoso jefe comunal al ser consultado por MDZ.

Efectivamente, la mayoría de los jefes comunales saben que no pueden esperar a ser convocados a una negociación por parte de Máximo Kirchner porque, entienden, “seremos la cena” y ya están tensando algunas negociaciones a la par que se muestran prestos a apoyar otras, como las del plan Precios Justos lanzado desde Economía. Por eso la foto de ayer en la gobernación bonaerense.

A diferencia del dicho que como muestra basta un botón, hay varios ejemplos que exponen las distancias que separan las reuniones de fotos sonrientes con las otras, con los hechos que marcan a las claras qué es lo que pasa en realidad, cuando pocos siguen viendo.

La Matanza y Hurlingham volvieron a mostrar que no todo está bien entre las diferentes variantes del Frente de Todos, y con Tigre marcan con claridad que, a pesar de ser oficialismo, sus máximos referentes tienen grandísimas dificultades para acordar lo mínimo e indispensable.

Ayer, en el distrito más poderoso electoralmente del país, el Movimiento Evita, con el apoyo directo del obispo de San Justo, Eduardo García, cercanísimo al Papa Francisco, realizó la misa por la Paz y en contra de la Violencia por las agresiones recibidas por sus militantes la semana pasada en Isidro Casanova y a la que estaban convocados todos los sectores del peronismo local, entre ellos, el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario.

Por su puesto que estos dos máximos referentes del oficialismo matancero se ausentaron a la convocatoria lanzada por su rival interno, Emilio Pérsico, quien impulsa la candidatura de su esposa, Patricia Cubría, como intendenta municipal. El Evita se había reunido la semana pasada con Cristina Fernández de Kirchner y hacía dos meses venía haciendo las pases con Máximo, su hijo. Espinoza lo sabe, mastica bronca, y espera su oportunidad.

En Hurlingham, a pesar de haber vuelto hace más de un mes, Juan Zabaleta no pudo encausar las relaciones con La Cámpora local que se había “adueñado” de la gestión municipal a través del interinato de Damián Selci.

A pesar de haber tenido varias conversaciones con el hijo de los dos presidentes para readecuar el juego interno, y haber acercado posiciones con el jefe territorial del camporismo local, Martín Rodríguez, parece que lo que se habla en un lugar no se concreta en el distrito. Por eso no llamó la atención que no haya podido reasumir como presidente del Concejo Deliberante local el propio Selci.

“Hasta que no se terminen de acomodar todo en el Ejecutivo tampoco quedará claro quién conduce el legislativo local”, resumió un experimentado dirigente local con diálogo con los ambas partes.

Mientras tanto, a nivel nacional, también aparecen reacciones hasta hace poco improbables, aunque sigan siendo increíbles. El Evita, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, también de esta agrupación, y otros movimientos sociales ligados con Pérsico que se movilizaron en contra de las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social conducido por Victoria Tolosa Paz, una de las aliadas y amigas del presidente Alberto Fernández, donde Pérsico ocupa un rol crucial.

Casualidad o no, el barbudo dirigente social ejerce más presión luego de su encuentro con la vicepresidenta en el Senado y el diputado nacional Leonardo Grosso emitió un furioso tuit donde relaciona a la ministra con el fiscal Guillermo Marijuan.

¿Y las fotos? “Por si las dudas se cae algo”, se sinceró otro de los que disfruta de estas reuniones sociales.