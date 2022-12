"Callate ridículo": fuerte cuestionamiento de José Luis Espert a Axel Kicillof

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert cruzó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego de que el mandatario del Frente de Todos le dedicara un mensaje a Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de Mayo recientemente difunta.

"Hoy cumpliría 94 años nuestra compañera y madre, Hebe. El mejor regalo y homenaje que podemos hacerle es seguir construyendo esa patria justa, libre y soberana por la que siempre luchó", posteó Kicillof en su cuenta de Twitter.

Por ello, el economista liberal respondió "callate ridículo", seguido de un fragmento de video de su tajante intervención en la Cámara de Diputados, cuando desde el oficialismo rindieron homenaje a De Bonafini en la sesión del 24 de noviembre.

"Murió Néstor, murió Hebe de Bonafini. Se está cerrando uno de los tantos períodos oscuros de la Argentina, marcado por el robo, la mentira y la pobreza. Mi homenaje hoy es a las victimas de Sueños Compartidos y a todas las víctimas de estos delincuente. Se viene el ´Nunca Más´ de la prepotencia y la corrupción. Kirchnerismo nunca más", dijo en aquel entonces el diputado.

"La muerte de ningún ser humano debe festejarse. Además, hay seres queridos que lloran su muerte y quiero expresar mis condolencias a los familiares de Hebe de Bonafini por su partida. Dicho esto, no pierdo de vista que en este recinto nos encontramos los representantes del pueblo. Y es en este recinto que escucho emotivos discursos que ponen a la señora De Bonafini como una suerte de prócer de los derechos humanos", comenzó Espert al tomar el micrófono en diputados ese día.

Y después indicó: "Me pregunto, ¿vamos a honrar el fraude y la corrupción? ¿Vamos a homenajear a una persona que ha sido una verdadera deshonra para la Nación que también es conocida por haber dicho cuando falleció el papa Juan Pablo II 'nosotras deseamos que se queme vivo en el infierno'. Es un cerdo, aunque un sacerdote me dijo que el cerdo se come y este papa es incomible'?".

Mientras era abucheado por legisladores del Frente de Todos, continuó: "Cuando las torres gemelas fueron derribadas reivindicó el acto terrorista diciendo que sintió una gran alegría el día del atentado y que por dos o tres muertos no se iban a poner tristes".

"Cuando el delincuente de Luis D'Elía tomó la comisaría de La Boca al principio del gobierno de Néstor Kirchner, Hebe de Bonafini se refirió a los hechos y dijo 'hicieron muy bien los compañeros que tomaron la comisaría y romperla es lo menos que podemos hacer porque en esas se hace el horror, se tortura y se viola. Algún día tendremos que caer en los tribunales y terminar con esos jueces corruptos", siguió.